    हावड़ा-राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस में कोचों की संख्या बढ़कर 16 हुई, यात्री सुविधा को दिया बढ़ावा

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 08:52 AM (IST)

    भारतीय रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल की हावड़ा-राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस में कोचों की संख्या 50% बढ़ा दी है। 19 अक्टूबर से यह ट्रेन 16 कोचों के साथ चलेगी, जिसमें 8 वातानुकूलित कुर्सीयान डिब्बे शामिल हैं। इस वृद्धि का उद्देश्य यात्रियों की प्रतीक्षा सूची को कम करना और सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन सेवा को बढ़ावा देना है। ट्रेन के समय और ठहराव में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में भारतीय रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से चलने वाली ट्रेन नंबर 20871/20872 हावड़ा-राउरकेला-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस में कोचों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है।

    राउरकेला-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 19 अक्टूबर से मौजूदा 8 कोच के बजाय 16 कोच के साथ संचालित होगी। इस वृद्धि में आठ वातानुकूलित कुर्सीयान सवारी डिब्बे लगाना शामिल है। 

    इसका उद्देश्य यात्री प्रतीक्षा सूची को कम करना, उच्च फुटफॉल को समायोजित करना और सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन सेवा को बढ़ावा देना है। हालांकि हावड़ा-राउरकेला-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का समय और ठहराव अपरिवर्तित रहेगा। 

    वंदे भारत एक्सप्रेस में अब 12 एसी चेयर कार, 2 एक्जीक्यूटिव चेयर कार और 2 क्रू चेयर कार कोच शामिल होंगे।