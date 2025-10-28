Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    लव मैरिज करने की समाज ने दी खौफनाक सजा, झारखंड में दोनों परिवारों का करवाया मुंडन 

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 01:36 PM (IST)

    झारखंड में लव मैरिज करने पर एक परिवार को समाज ने खौफनाक सजा दी। पूरे परिवार का मुंडन करवाया गया और उन्हें सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह घटना सामाजिक भेदभाव को उजागर करती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    आदिवासी समाज की बैठक

    बिशाल गोप, जगन्नाथपुर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में जगन्नाथपुर प्रखंड के गुमरिया पंचायत क्षेत्र के लखीपाई गांव में एक बार फिर समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक ही किली (गोत्र) के युवक–युवती ने ऑनलाइन जान-पहचान के बाद प्रेम प्रसंग में पड़कर विवाह कर लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोनों ही लागुरी किली (गोत्र) के हैं। युवक का परिवार लखीपाई गांव का निवासी है, जबकि युवती का परिवार टोंटो प्रखंड के पदमपुर गांव से है। युवक मैट्रिक और युवती इंटर पास बताई गई है।

    घटना को दबाने की कोशिश

    मामले को शुरू में दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन रविवार को यह घटना सामने आने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। मुंडा–मानकी, डाकुवा, दिऊरी तथा आदिवासी हो समाज युवा महासभा के पदाधिकारियों की उपस्थिति में लखीपाई गांव में विशेष बैठक बुलाई गई। बैठक में इस विवाह को समाजिक रूप से अमान्य घोषित करते हुए इसे 'पाप की श्रेणी' में रखा गया।

    गांव से सामाजिक बहिष्कार और शुद्धिकरण का फरमान

    बैठक में बताया गया कि युवक–युवती अब गांव और समाज के सदस्य नहीं माने जाएंगे। दोनों परिवारों को सामाजिक बहिष्कार का दंड दिया गया। इसके अलावा आदिवासी हो समाज की परंपरा और रीति-रिवाज के अनुसार गांव का शुद्धिकरण करने का भी निर्णय लिया गया।

    इसके तहत मुर्गा–बकरी की बलि, पूजन सामग्री की अर्पण, तथा सिंहबोंगा और पूर्वजों से सामूहिक क्षमायाचना की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दोनों परिवारों के अभिभावकों का मुंडन संस्कार भी समाजिक दंड के रूप में कराया गया।

    महासभा ने दी चेतावनी

    इस बैठक में उपस्थित आदिवासी हो समाज युवा महासभा के राष्ट्रीय महासचिव गब्बर सिंह हेम्ब्रम ने कहा कि बीते वर्षों में इसी तरह के चार–पांच मामले सामने आ चुके हैं।

    उन्होंने बताया कि पहले समाज में ऐसी घटनाओं पर कठोर दंड, जैसे गांव से निष्कासन या जिंदा जलाने की ऐतिहासिक प्रथा दी जाती थी, लेकिन अब कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई की जाती है।

    उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं आदिवासी समाज को कलंकित करती हैं, इसलिए हर परिवार को अपनी परंपरा और गोत्र नियमों का सम्मान करना चाहिए।

    बैठक में मुंडा जामदार लागुरी, इलाका मानकी रामचंद्र लागुरी, तुरली मानकी दीपक लागुरी, पदमपुर मुंडा गुलिया लागुरी, ओयबन हेम्ब्रम, पुतकर लागुरी, सिकंदर तिरिया सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और समाज के पदाधिकारी उपस्थित थे।