लव मैरिज करने की समाज ने दी खौफनाक सजा, झारखंड में दोनों परिवारों का करवाया मुंडन 

बिशाल गोप, जगन्नाथपुर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में जगन्नाथपुर प्रखंड के गुमरिया पंचायत क्षेत्र के लखीपाई गांव में एक बार फिर समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक ही किली (गोत्र) के युवक–युवती ने ऑनलाइन जान-पहचान के बाद प्रेम प्रसंग में पड़कर विवाह कर लिया।

दोनों ही लागुरी किली (गोत्र) के हैं। युवक का परिवार लखीपाई गांव का निवासी है, जबकि युवती का परिवार टोंटो प्रखंड के पदमपुर गांव से है। युवक मैट्रिक और युवती इंटर पास बताई गई है। घटना को दबाने की कोशिश मामले को शुरू में दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन रविवार को यह घटना सामने आने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। मुंडा–मानकी, डाकुवा, दिऊरी तथा आदिवासी हो समाज युवा महासभा के पदाधिकारियों की उपस्थिति में लखीपाई गांव में विशेष बैठक बुलाई गई। बैठक में इस विवाह को समाजिक रूप से अमान्य घोषित करते हुए इसे 'पाप की श्रेणी' में रखा गया।

गांव से सामाजिक बहिष्कार और शुद्धिकरण का फरमान बैठक में बताया गया कि युवक–युवती अब गांव और समाज के सदस्य नहीं माने जाएंगे। दोनों परिवारों को सामाजिक बहिष्कार का दंड दिया गया। इसके अलावा आदिवासी हो समाज की परंपरा और रीति-रिवाज के अनुसार गांव का शुद्धिकरण करने का भी निर्णय लिया गया।