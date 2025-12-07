Hindalco उदाजो के पास 271 एकड़ जमीन पर करेगा पौधरोपण, ग्रामीण बोले-हमारी जमीन और आजीविका पर पड़ेगा असर

संवाद सूत्र, नोवामुंडी। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड नोवामुंडी प्रखंड के उदाजो में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने (वन तैयार करने) की योजना पर काम कर रही है। इसी कारण कंपनी के कर्मचारी पिछले दो दिनों से उदाजो और बड़ापासेया पंचायत के कई इलाकों में घूमकर जमीन देख रहे हैं।

कंपनी की इस गतिविधि से ग्रामीणों में उत्सुकता भी है और चिंता भी। ग्रामीण कर्मचारी से मिलकर जानकारी लेने में लगे हुए हैं।

सरकार ने चकला कोल ब्लॉक में इस्तेमाल की गई वन भूमि के बदले उदाजो गांव के पास 271.92 एकड़ गैर वन जमीन हिंडाल्को को पेड़ लगाने के लिए देने की मंजूरी दी है। यह निर्णय 24 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।



हिंडाल्को इससे पहले 2021 में लातेहार जिले में उत्तरी कर्णपुरा परियोजना के लिए 863 हेक्टेयर जमीन ले चुकी है। चकला कोल ब्लॉक से हर साल लगभग 45 लाख टन कोयला निकाला जाता है।



उदाजो के ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन पर कंपनी पेड़ लगाने की तैयारी कर रही है, उस पर वे सालों से खेती करते हैं और अपने मवेशी चराते हैं। उनका डर है कि यदि इस जमीन को बंद कर दिया गया, तो उनके मवेशियों के लिए चराई की जगह कम हो जाएगी और रोजमर्रा की आजीविका पर असर पड़ेगा।



ग्रामीणों ने साफ कहा है कि ग्राम सभा की सहमति के बिना जमीन देना पेसा कानून के खिलाफ है। उनका कहना है कि अगर गांव की बैठक नहीं हुई है, तो यह नियमों का उल्लंघन होगा।



कंपनी की बढ़ती गतिविधियों को देखकर लग रहा है कि आने वाले दिनों में गांव में इस मुद्दे पर चर्चा और ग्राम सभा की मांग और तेज हो सकती है। इससे ग्रामीण काफी परेशान हैं।