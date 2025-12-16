गुवा रेलवे साइडिंग में मालगाड़ी फिर बेपटरी, चार घंटे तक Rail परिचालन ठप

संवाद सूत्र, गुवा। गुवा सेल के बंकर साइड पर सोमवार को एक मालगाड़ी की बोगी अचानक बेपटरी हो गई। इस घटना के चलते रेलवे ट्रैक पूरी तरह जाम हो गया और करीब चार घंटे तक रेल परिचालन प्रभावित रहा।

खास तौर पर माल ढुलाई का कार्य पूरी तरह ठप हो गया, जिससे सेल प्रबंधन और रेलवे को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मालगाड़ी के बेपटरी होने की सूचना मिलते ही दक्षिण पूर्व रेलवे और सेल प्रबंधन के अधिकारी मौके पर पहुंचे।

तत्काल राहत कार्य शुरू किया गया। भारी मशीनों और तकनीकी टीम की मदद से बेपटरी बोगी को पटरी पर लाने का प्रयास किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक को दुरुस्त किया जा सका, जिसके बाद रेल परिचालन को धीरे-धीरे बहाल किया गया।

इधर, इसी दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक (जीएम) अनिल कुमार मिश्रा का गुवा रेलवे साइडिंग का निरीक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित था। हालांकि ट्रैक बाधित होने के कारण वे गुवा नहीं पहुंच सके।

इसके बाद उन्होंने वैकल्पिक कार्यक्रम के तहत डांगवापोसी, नोवामुंडी और बड़ाजामदा रेलवे साइडिंग का निरीक्षण किया और वहां की परिचालन व्यवस्था तथा सुरक्षा मानकों का जायजा लिया।

गौरतलब है कि गुवा रेलवे साइडिंग में हाल के दिनों में बेपटरी की घटनाएं बार-बार सामने आ रही हैं। इससे न केवल रेल परिचालन बाधित हो रहा है, बल्कि रेल सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

लगातार हो रही घटनाओं के कारण माल ढुलाई में देरी हो रही है, जिसका सीधा असर औद्योगिक गतिविधियों पर पड़ रहा है। स्थानीय स्तर पर रेलकर्मियों और सेल प्रबंधन के बीच बेहतर समन्वय और ट्रैक रखरखाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।