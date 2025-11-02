Language
    गोंदिया-बरौनी स्पेशल ट्रेन के रूट में बदलाव, 3-10 नवंबर तक चक्रधरपुर रेल मंडल से होकर गुजरेगी

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 07:44 PM (IST)

    गोंदिया-बरौनी स्पेशल ट्रेन के रूट में 3 से 10 नवंबर तक बदलाव किया गया है। अब यह ट्रेन चक्रधरपुर रेल मंडल से होकर गुजरेगी। रेलवे प्रशासन ने तकनीकी कारणों से मार्ग परिवर्तन किया है, जिससे समय सारणी में भी बदलाव हुआ है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले नई समय सारणी की जांच कर लें।

    गोंदिया-बरौनी स्पेशल ट्रेन के रूट में बदलाव

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। यात्रियों की सुविधा और उन्हें कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन ने चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला और झारसुगुड़ा स्टेशन होते हुए गाेंदिया से बरौनी स्टेशनों के बीच स्पेशल ट्रेन 03 से 10 नवंबर तक चलाने की घोषणा कर दी है। 

    रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर 08843/08844 गोंदिया-बरौनी-गोंदिया स्टेशनों के बीच चार-चार फेरे के लिए संचालित की जाएगी। ट्रेन नंबर 08843 गोंदिया-बरौनी स्पेशल 3, 4, 8 और 9 नवंबर की शाम गोंदिया स्टेशन से शाम 05:15 बजे प्रस्थान करेगी और झारसुगुड़ा स्टेशन दूसरे दिन अहले सुबह 02:30 बजे, राउरकेला स्टेशन सुबह 04:20 बजे और बरौनी स्टेशन शाम 07:20 बजे पहुंचेगी। 

    वहीं वापसी में ट्रेन नंबर 08844 बरौनी-गोंदिया स्पेशल बरौनी से 4, 5, 9 और 10 नवंबर की रात 10:25 बजे बरौनी स्टेशन से रवाना होगी और दूसरे दिन राउरकेला स्टेशन दोपहर 03:00 बजे और झारसुगुड़ा स्टेशन शाम 05:05 बजे और गोंदिया स्टेशन अहले सुबह 02:20 बजे पहुंचेगी। इस स्पेशल ट्रेन में कुल 20 कोच लगे होंगे, जिनमें 2 एसएलआरडी, 5 सामान्य, 10 स्लीपर, 2 एसी थर्ड और 1 एसी सेकंड कोच शामिल हैं।