गोंदिया-बरौनी स्पेशल ट्रेन के रूट में बदलाव, 3-10 नवंबर तक चक्रधरपुर रेल मंडल से होकर गुजरेगी

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। यात्रियों की सुविधा और उन्हें कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन ने चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला और झारसुगुड़ा स्टेशन होते हुए गाेंदिया से बरौनी स्टेशनों के बीच स्पेशल ट्रेन 03 से 10 नवंबर तक चलाने की घोषणा कर दी है।

रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर 08843/08844 गोंदिया-बरौनी-गोंदिया स्टेशनों के बीच चार-चार फेरे के लिए संचालित की जाएगी। ट्रेन नंबर 08843 गोंदिया-बरौनी स्पेशल 3, 4, 8 और 9 नवंबर की शाम गोंदिया स्टेशन से शाम 05:15 बजे प्रस्थान करेगी और झारसुगुड़ा स्टेशन दूसरे दिन अहले सुबह 02:30 बजे, राउरकेला स्टेशन सुबह 04:20 बजे और बरौनी स्टेशन शाम 07:20 बजे पहुंचेगी।