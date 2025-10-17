Jharkhand: मालगाड़ी के वैगन का ताला तोड़कर होती थी चावल की चोरी, RPF ने 4 को किया गिरफ्तार; 101 बोरी चावल जब्त
चक्रधरपुर रेल मंडल के गोइलकेरा स्टेशन क्षेत्र में आरपीएफ ने मालगाड़ी से चावल चोरी करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 101 बोरी चावल और तीन टाटा मैजिक वाहन बरामद हुए हैं। चोरों ने गोइलकेरा और महादेवशाल के बीच मालगाड़ी को रोककर चावल की बोरियां चुराई थीं। पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों का पता चलने की संभावना है।
जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के गोइलकेरा स्टेशन क्षेत्र में मालगाड़ी से चावल चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा हुआ है। रेल सुरक्षा बल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मौके से 101 बोरी चावल और तीन टाटा मैजिक वाहन बरामद किए गए हैं।
घटना शुक्रवार की आधी रात की है, जब गोइलकेरा और महादेवशाल के बीच पोल संख्या 348/8 के पास बोकारो जाने वाली एक मालगाड़ी को चोरों ने वैक्यूम ड्रॉप कर रोक दिया। इसके बाद गिरोह के सदस्यों ने कई वैगनों का ताला तोड़कर चावल की बोरियां उतारनी शुरू कर दीं।
लेकिन सूचना मिलते ही आरपीएफ मनोहरपुर के थाना प्रभारी आरके पांडे और एसआई जय नंदन मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने त्वरित छापेमारी की और चार लोगों को चोरी करते हुए पकड़ लिया।
गिरफ्तार आरोपियों में तीन वाहन चालक शामिल हैं, जो चोरी किए गए चावल को टाटा मैजिक वाहनों पर लादकर चक्रधरपुर ले जाने की तैयारी में थे। हालांकि, अंधेरे का फायदा उठाकर गिरोह के कुछ सदस्य मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है।
आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि इस गिरोह के तार पहले की वारदातों से भी जुड़े हो सकते हैं। गौरतलब है कि 10 सितंबर को सोनुआ स्टेशन क्षेत्र में भी इसी तरह चोरों ने मालगाड़ी के तीन वैगनों का ताला तोड़कर 50 बोरी चावल की चोरी की थी।
आरपीएफ की त्वरित कार्रवाई से न केवल इस बार मालगाड़ी को बड़ी क्षति से बचा लिया गया, बल्कि चावल चोरी में शामिल चार लोगों को पकड़कर गिरोह के नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की गई है। जल्द ही पूछताछ में अन्य आरोपियों के नामों का खुलासा होने की संभावना है।
