Road accident : गोइलकेरा में महादेवशाल के पास तेज रफ्तार टेम्पू पलटा, 6 छात्राओं समेत 10 लोग घायल

जागरण संसू, गोइलकेरा। गोइलकेरा से डेरुवा जा रहा एक तेज रफ्तार टेम्पू बुधवार को महादेवशाल के समीप एस मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में टेम्पू में सवार 15 यात्रियों में से 10 लोग घायल हो गए, जिनमें 6 छात्राएं शामिल हैं।

दुर्घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार टेम्पू चालक ने वाहन की क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठा रखा था। जैसे ही वाहन महादेवशाल से पहले स्थित एस मोड़ पर पहुंचा, चालक तेज गति के कारण वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और टेम्पू सड़क पर पलट गया।

हादसे में कई यात्री वाहन के नीचे दब गए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालकर तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गोइलकेरा पहुंचाया।

वहां सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। चिकित्सकों के अनुसार अधिकांश घायलों की स्थिति सामान्य है, हालांकि एक छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है।

घायलों में आयुष्का नाग (बालिका मध्य विद्यालय, कक्षा 5, महादेवशाल), अनुष्का नाग (बालिका मध्य विद्यालय, कक्षा 1, महादेवशाल), अंजोरिया सुरीन (प्रोजेक्ट हाई स्कूल, कक्षा 9, तरकटकोचा), रीना सांडिल (प्रोजेक्ट हाई स्कूल, कक्षा 10, तरकटकोचा), मारिया बोदरा (प्रोजेक्ट हाई स्कूल, कक्षा 7, आमझरन) और अंजू लुगुन (प्रोजेक्ट हाई स्कूल, कक्षा 10, महादेवशाल) शामिल हैं। अंजू लुगुन की स्थिति गंभीर होने के कारण उसे उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया है।



इस हादसे ने क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और ओवरलोडिंग को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने चालकों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान सावधानी बरतें, निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी न बैठाएं।