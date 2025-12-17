Road accident : गोइलकेरा में महादेवशाल के पास तेज रफ्तार टेम्पू पलटा, 6 छात्राओं समेत 10 लोग घायल
गोइलकेरा में महादेवशाल के पास एक तेज रफ्तार टेम्पो पलटने से 6 छात्राओं समेत 10 लोग घायल हो गए। टेम्पो डेरुवा जा रहा था तभी एस मोड़ पर अनियंत्रित होकर प ...और पढ़ें
घायलों में आयुष्का नाग (बालिका मध्य विद्यालय, कक्षा 5, महादेवशाल), अनुष्का नाग (बालिका मध्य विद्यालय, कक्षा 1, महादेवशाल), अंजोरिया सुरीन (प्रोजेक्ट हाई स्कूल, कक्षा 9, तरकटकोचा), रीना सांडिल (प्रोजेक्ट हाई स्कूल, कक्षा 10, तरकटकोचा), मारिया बोदरा (प्रोजेक्ट हाई स्कूल, कक्षा 7, आमझरन) और अंजू लुगुन (प्रोजेक्ट हाई स्कूल, कक्षा 10, महादेवशाल) शामिल हैं। अंजू लुगुन की स्थिति गंभीर होने के कारण उसे उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया है।
इस हादसे ने क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और ओवरलोडिंग को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने चालकों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान सावधानी बरतें, निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी न बैठाएं।
