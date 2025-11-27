दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम अनिल मिश्रा करेंगे राउरकेला-हटिया Rail खंड का निरीक्षण

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे के जनरल मैनेजर अनिल कुमार मिश्रा शुक्रवार को चक्रधरपुर और रांची रेल मंडल के महत्वपूर्ण रेल सेक्शनों का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान उनकी टीम में दक्षिण पूर्व रेलवे के वरीय अधिकारी भी शामिल रहेंगे।



रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार जीएम अनिल मिश्रा 27 नवंबर की रात 10:30 बजे शालीमार स्टेशन से जीएम स्पेशल ट्रेन में रवाना होंगे और 28 नवंबर की सुबह 6:00 बजे राउरकेला स्टेशन पहुंचेंगे। सुबह 8:30 बजे वे राउरकेला से स्पिक ट्रेन से निरीक्षण की शुरुआत करेंगे।





थर्ड लाइन और पांचवीं लाइन कार्य की समीक्षा जीएम अनिल मिश्रा पहले चरण में राउरकेला-पानपोश सेक्शन के बीच बिछाई गई थर्ड लाइन के कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद वे राउरकेला-बंडामुंडा-बिसरा लिंक सीवाई कनेक्शन के बीच पांचवीं लाइन परियोजना की प्रगति का जायजा लेंगे।



इसके बाद जीएम राउरकेला-बंगुरकेला-हटिया रेल खंड का रियर विंडो निरीक्षण करेंगे। रांची रेल मंडल के परबाटोनिया-टाटी-कानारोवा सेक्शन में वे रेल लाइन दोहरीकरण कार्य की समीक्षा के साथ अमृत स्टेशन योजना के तहत चल रहे स्टेशनों के विकास कार्यों का भी जायजा लेेंगे।



