Chakradharpur : गैस सिलेंडर लीक से लगी आग, रिटायर्ड रेलकर्मी और परिवार के तीन सदस्य झुलसे
झारखंड के चक्रधरपुर में गैस सिलेंडर लीक होने से एक घर में आग लग गई, जिसमें रिटायर्ड रेलकर्मी मोती लाल मुखी गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें बचाने के प्रयास में उनकी पत्नी और बेटी भी झुलस गईं। घटना के बाद तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मोती लाल की हालत गंभीर होने पर उन्हें टीएमएच रेफर कर दिया गया।
जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। झारखंड के चक्रधरपुर के नागेंद नगर में रविवार को एक घर में गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। इसमें रिटायर्ड रेलकर्मी मोती लाल मुखी गंभीर रूप से झुलस गए।
मोती लाल को बचाने के प्रयास में उनकी पत्नी सुनंदा मुखी और बेटी अनु मुखी भी झुलस गईं। यह घटना दोपहर साढ़े बारह बजे के करीब उस समय हुई जब मोती लाल मुखी अपने रसोईघर में खाना बना रहे थे।
इस दौरान गैस सिलेंडर से गैस लीक हो गई और अचानक आग लग गई। आग की लपटें पूरे कमरे में फैल गईं, जिससे मोती लाल मुखी का शरीर लगभग आधा जल गया।
आग में घिरे मोती लाल को बचाने के लिए उनकी पत्नी सुनंदा और बेटी अनु रसोईघर में घुस गईं। किसी तरह वे दोनों मोती लाल को बाहर निकालने में सफल हो पाईं, लेकिन इस दौरान सुनंदा का हाथ गंभीर रूप से जल गया।
जब उन्होंने गैस रेगुलेटर को बंद करने की कोशिश की। पत्नी और बेटी के हाथ और चेहरा भी आग से झुलस गए। घटना के बाद तीनों को तत्काल रेलवे अस्पताल में भर्ती किया गया।
मोती लाल मुखी की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए टीएमएच रेफर कर दिया गया, जबकि उनकी पत्नी और बेटी का इलाज रेलवे अस्पताल चक्रधरपुर में किया जा रहा है।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।