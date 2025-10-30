कार पर नेशनल ह्यूमन राइट्स लिखकर कर रहे थे तस्करी, 1.71 क्विंटल गांजा बरामद
बिहार में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कार पर 'नेशनल ह्यूमन राइट्स' लिखकर गांजा की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने 1.71 क्विंटल गांजा बरामद किया है और तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि वे लंबे समय से इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे थे।
संवाद सूत्र, बड़बिल। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में गुरुवार को गांजा तस्करी का बड़ा मामला उजागर हुआ। तस्कर पुलिस को चकमा देने के लिए कार पर नेशनल ह्यूमन राइट्स और छेदीपदा प्रखंड अधिकारी लिखे स्टीकर लगाकर चल रहे थे। जानकारी के अनुसार, यह कार अनुगुल से जमशेदपुर की ओर गांजा लेकर जा रही थी। नारकोटिक और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने संदिग्ध वाहन का पीछा करते हुए क्योंझर जिला के पटना थाना क्षेत्र अंतर्गत साहरपड़ा देव नदी पुल के पास उसे रोकने में सफलता पाई।
कार की डिक्की से गांजा बरामद :
वाहन की तलाशी के दौरान कार की डिक्की से 1 क्विंटल 71 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। कार में तीन लोग सवार थे, जिनमें से दो मौके से फरार हो गए, जबकि छेदीपदा निवासी राकेश साहू को गिरफ्तार कर लिया गया।
