Chaibasa Crime News: पूर्व सैनिक ने युवती को नौकरी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, गिरफ्तार कर भेजे गए जेल

जागरण संवाददाता, चाईबासा। खरसावां के विधायक दशरथ गागराई की विधायकी पर सवाल उठाने और चुनाव आयोग को शिकायत करने वाले पूर्व सैनिक लालजी राम तियु को नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में चाईबासा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पुलिस ने बताया कि तियु ने युवती को नौकरी का भरोसा देकर अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मुफ्फस्सिल थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और भारतीय दंड संहिता की धारा 64 के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

जानकारी के अनुसार, लालजी राम तियु मोहुलसाईं का निवासी है और पूर्व सैनिक रह चुका है। वह पहले भी नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका है और इस समय जमानत पर बाहर था। इसके अलावा उसके खिलाफ ठगी समेत कई अन्य मामले भी लंबित हैं।