    Chaibasa Crime News: पूर्व सैनिक ने युवती को नौकरी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, गिरफ्तार कर भेजे गए जेल

    By Sudhir Pandey Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 09:06 PM (IST)

    खरसावां के विधायक दशरथ गागराई की विधायकी पर सवाल उठाने और चुनाव आयोग को शिकायत करने वाले पूर्व सैनिक लालजी राम तियु को नौकरी दिलाने का झांसा देकर युव ...और पढ़ें

    सलाखों के पीछे खरसावां विधायक की विधायकी पर सवाल उठाने वाला लालजी राम तियु।

    जागरण संवाददाता, चाईबासा। खरसावां के विधायक दशरथ गागराई की विधायकी पर सवाल उठाने और चुनाव आयोग को शिकायत करने वाले पूर्व सैनिक लालजी राम तियु को नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में चाईबासा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    पुलिस ने बताया कि तियु ने युवती को नौकरी का भरोसा देकर अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मुफ्फस्सिल थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और भारतीय दंड संहिता की धारा 64 के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

    जानकारी के अनुसार, लालजी राम तियु मोहुलसाईं का निवासी है और पूर्व सैनिक रह चुका है। वह पहले भी नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका है और इस समय जमानत पर बाहर था। इसके अलावा उसके खिलाफ ठगी समेत कई अन्य मामले भी लंबित हैं।

    थाना प्रभारी विनोद कुमार ने कहा कि महिलाओं से जुड़े अपराधों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। आरोपित के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसे कड़ी सजा मिले।