जागरण संवाददाता, चाईबासा। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने चक्रधरपुर में सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में बुधवार को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी धनेश्वर हेम्ब्रम ने शहर के विभिन्न मिठाई, केक और रिटेल दुकानों का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण का उद्देश्य त्योहारों के दौरान आम लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना था। इसके मद़देनजर पवन चौक स्थित पवित्र भोजनालय तथा गुप्ता जी स्वीट्स एंड स्नैक्स में साफ-सफाई की कमी और एक्सपायरी खाद्य सामग्री पाई गई।

इस पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने दोनों प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया। मौके पर ही एक्सपायरी रियल जूस और 7-अप को जब्त कर नियमानुसार नष्ट कराया गया।



खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने मिठाई दुकानों में उपयोग किए जा रहे रंगों की भी जांच की। जांच में किसी भी दुकान में अखाद्य या प्रतिबंधित रंग का उपयोग नहीं पाया गया, जिससे उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली।

उन्होंने बताया कि त्योहारों के समय मिठाइयों की खपत बढ़ जाती है, ऐसे में गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर विभाग पूरी तरह सतर्क है। निरीक्षण के दौरान सभी खाद्य कारोबारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि वे अनिवार्य रूप से फूड लाइसेंस प्राप्त करें।