शादी का झांसा देकर युवती का शोषण, फिर फोटो वायरल कर मांगे 5 लाख; बिहार का शमसेर गिरफ्तार

संवाद सूत्र, जगन्नाथपुर। लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर दोस्ती कर एक युवती को प्रेमजाल में फंसाने, शादी का वादा करने, फिर दहेज के नाम पर रिश्ता तोड़ने और आपत्तिजनक तस्वीर वायरल कर 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगने वाले शातिर साइबर अपराधी को जगन्नाथपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई।

शादी का वादा, फिर दहेज का बहाना बिहार के औरंगाबाद जिला स्थित बटूरी गांव का मो शमसेर अली उर्फ शमसेर आलम (39) लॉकडाउन से ही फेसबुक, इंस्टाग्राम और वाट्सऐप के जरिए पीड़िता से संपर्क में था। बातचीत बढ़ी तो शादी का वादा किया, वॉइस कॉल–वीडियो कॉल होते रहे। लेकिन 2023 के नवंबर माह में उसने कहा कि लड़की वाले दहेज नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए शादी नहीं करेगा। बाद में उसके भाई निसार अली ने शमसेर की शादी बिहार की एक अन्य लड़की से करा दी। यह बात पीड़िता से छुपाई गई।

आपत्तिजनक फोटो वायरल, फिर की रंगदारी की मांग पीड़िता ने बताया कि शादी से मुकरने के बाद दोनों भाइयों ने उसे ब्लैकमेल करने की योजना बनाई। पीड़िता के आपत्तिजनक फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए और उन्हें हटाने के बदले ₹5 लाख की मांग की। धमकी से मानसिक रूप से परेशान पीड़िता ने थाना जगन्नाथपुर में आवेदन दिया।

FIR दर्ज, तकनीकी टीम सक्रिय थाना जगन्नाथपुर में कांड संख्या 73/25 दिनांक 04.12.2025 के तहत धारा–77/308(2)/3(5) BNS एवं 66(E)/67/67(A) IT Act के अंतर्गत दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तकनीकी इनपुट पर कासमा से दबोचा गया साइबर अपराधी पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (जगन्नाथपुर) के नेतृत्व में टीम गठित की गई।

तकनीकी शाखा की मदद से लोकेशन ट्रेस कर टीम ने औरंगाबाद के कासमा थाना क्षेत्र से शमसेर अली को 08 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक स्मार्टफोन बरामद किया गया, जिसमें पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें मिलीं। फोन को जप्ती सूची बनाकर जब्त किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी का नाम व पता– मो० शमसेर अली उर्फ मो० शमसेर आलम, उम्र 39 वर्ष, पिता स्व० जमालुद्दीन, ग्राम बटूरी, थाना कासमा, जिला औरंगाबाद (बिहार) आम जनता से पुलिस की अपील पुलिस ने कहा है कि साइबर अपराध से संबंधित किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए डायल 112, जिला साइबर सेल या टोल फ्री 1930 पर संपर्क करें। साथ ही लोगों से अपील की है कि निजी फोटो, दस्तावेज या व्यक्तिगत जानकारी डिजिटल माध्यम पर साझा करने से बचें।