    फर्जी 'पेशकर' ने अश्लील वीडियो बनाकर महिला से ठगे 2 लाख, बोकारो से दबोचा गया आरोपी

    By Sudhir PandeyEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 06:54 PM (IST)

    बोकारो में एक फर्जी पेशकर ने एक महिला का अश्लील वीडियो बनाकर उससे दो लाख रुपये ठग लिए। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर महिला से पैसे वसूले थे। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।

    अश्लील वीडियो बनाकर महिला से ठगे 2 लाख

    संवाद सूत्र, जागरण जगन्नाथपुर। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र की एक महिला को शादी डॉट कॉम पोर्टल के माध्यम से संपर्क कर अपने जाल में फंसा कर अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 

    पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस साइबर अपराध में शामिल मुख्य आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी खुद को धनबाद कोर्ट का पेशकर बताकर वारदात को अंजाम दे रहा था।

    बिहार का निवासी है आरोपी

    जगन्नाथपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राफेल मूर्मू ने शनिवार को प्रेसवार्ता कर बताया कि गिरफ्तार आरोपी सौरभ गुप्ता उर्फ नंदन कुमार (25) मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद जिला के गोह थाना क्षेत्र के पोडुल गांव का निवासी है। वह फिलहाल बोकारो जिला के गोमिया थाना क्षेत्र स्थित सब स्टेशन कॉलोनी, कथरा नंबर-4 में रह रहा था।

    शादी पोर्टल से नंबर लेकर बनाया अश्लील वीडियो

    आरोपी ने शादी डॉट कॉम पोर्टल से पीड़िता का मोबाइल नंबर हासिल किया। इसके बाद उसने स्वयं को धनबाद कोर्ट का पेशकर बताते हुए लगातार व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर महिला को अपने झांसे में ले लिया। बातचीत के दौरान उसने पीड़िता के अश्लील वीडियो और फोटोग्राफ तैयार किए और फिर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी।

    एकमुश्त 30 हजार की मांग

    लोकलाज के चलते पीड़िता लगातार आरोपी को किस्तों में पैसे भेजती रही। एकमुश्त 30 हजार रुपये तथा बाद में कई किस्तों में भेजी गई राशि मिलाकर कुल दो लाख रुपये साइबर अपराधी ने ठग लिए। दो महीने तक पीड़िता भय और दबाव में रही। 

    अंततः हताश होकर उसने 21 नवंबर 2025 को जगन्नाथपुर थाना में लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज कराया।

    भारी मात्रा में आपत्तिजनक वीडियो-फोटो बरामद

    मामला दर्ज होते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ राफेल मूर्मू के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल गठित किया गया। तकनीकी शाखा की सहायता से टीम ने बोकारो के कथरा ओपी क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार किया। 

    छापेमारी के दौरान पुलिस ने उसके पास से रेडमी कंपनी का स्मार्टफोन, जाली पहचान पत्र, कई महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो और फोटो, भारी मात्रा में क्यूआर कोड, ऑनलाइन लेनदेन का पूरा विवरण बरामद किया है। पीड़िता के आपत्तिजनक वीडियो और फोटोग्राफ भी आरोपी के फोन से मिले, जिन्हें जब्त कर सूचीबद्ध किया गया।

    जनता सतर्क रहें, तुरंत सूचना दें : एसडीपीओ

    एसडीपीओ राफेल मूर्मू ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी तरह की साइबर ठगी या ब्लैकमेलिंग की स्थिति में तुरंत नजदीकी थाने से संपर्क करें अथवा टोल फ्री नंबर 1930 या 112 पर सूचना दें।

    उन्होंने कहा कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। साइबर अपराधियों से न डरें, तुरंत पुलिस को सूचित करें।