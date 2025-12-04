Language
    रुमाल में 500 के नकली नोटों की गड्डी देकर 12 हजार की ठगी, मनोहरपुर पुलिस ने तीन बिहारियों को पकड़ा

    By Ramesh Kumar Singh Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 08:46 PM (IST)

    मनोहरपुर पुलिस ने तीन बिहार के निवासियों को गिरफ्तार किया है, जो रुमाल में 500 रुपये के नकली नोटों की गड्डी दिखाकर लोगों से 12 हजार रुपये की ठगी करते ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस हिरासत मेें ठगी करने वाले आरोपी।

    संवाद सूत्र, मनोहरपुर । मनोहरपुर थाना क्षेत्र में डेढ़ लाख रुपये जमा कराने के नाम पर लालच देकर 12 हजार रुपये की ठगी करने वाले तीन ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सभी आरोपी बिहार के मोतिहारी जिले के केसरिया थाना क्षेत्र के निवासी हैं। 
     
    पकड़े गए रुमाल में लपेटे गए नकली 500 रुपये के आकार के कागजी बंडल दिखाकर लोगों से नकदी ठगने का काम कर रहे थे। ठगी का शिकार मनोहरपुर थाना क्षेत्र के काशीजोड़ा गांव के 40 वर्षीय गणेश लकड़ा हुए। 
     
    उन्होंने पुलिस को बताया कि वे केनरा बैंक की स्थानीय शाखा में 12 हजार रुपये जमा कराने पहुंचे थे। इसी दौरान बैंक परिसर के बाहर तीनों आरोपी नीरज कुमार सहनी, सतेंद्र कुमार सहनी और मुरारी महतो ने उन्हें बहलाना-फुसलाना शुरू किया। 
     
    आरोपियों ने गणेश लकड़ा को यह कहकर लालच दिया कि वे डेढ़ लाख रुपये जमा करवाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें तत्काल 12 हजार रुपये की आवश्यकता है। बदले में उन्हें डेढ़ लाख रुपये रुमाल में लपेटकर सौंप दिए, जो दरअसल कागज के बने नकली नोटों की गड्डी थी। 
     
    पीडि़त ने बताया कि जैसे ही तीनों आरोपी एक ऑटो से वहां से जाने लगे, उन्हें शक हो गया कि वे ठगी के शिकार हो चुके हैं। उन्होंने तुरंत ऑटो चालक को फोन कर वाहन रुकवाया।
     
    स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को पकड़ लिया। बाद में उन्हें मनोहरपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपियों के पास से चार एटीएम कार्ड, तीन एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 12 हजार रुपये की नकदी और रुमाल में लपेटकर रखा गया 500 रुपये नकली नोटों का बंडल बरामद किया। 
     
    यह बंडल ही ठगी का मुख्य जरिया था, जिसे आरोपी लोगों को वास्तविक नकदी जैसा दिखाकर ठगने का प्रयास करते थे। मनोहरपुर डीएसपी जयदीप लकड़ा के निर्देश पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। 
     
    डीएसपी ने बताया कि गणेश लकड़ा के बयान पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे पहले भी इसी तरीके से कई जगहों पर लोगों को ठग चुके हैं। 
     
    पुलिस फिलहाल आरोपियों के आपराधिक इतिहास और उनके नेटवर्क की जांच कर रही है। मनोहरपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बैंक या बाजार क्षेत्रों में किसी भी अनजान व्यक्ति के लालच में न आएं और किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
