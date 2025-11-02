Railway News: रेलवे ने यात्रियों को दिया तोहफा! अतिरिक्त कोच के साथ चलेंगी 5 ट्रेनें; यहां देखें शेड्यूल

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल के गुजरने वाली एक ट्रेनों में, रांची रेल मंडल से चलने वाली दो ट्रेनों में और खड़गपुर से गुजरने वाली दो ट्रेनों में 02 से 04 नवंबर के बीच एक अतिरिक्त कोच लगा कर चलाने का निर्णय लिया है।

ताकि इन ट्रेनों में होने वाली यात्रियों की अत्यधिक भीड़ से निपटा जा सके और यात्री बडे़ आराम के साथ सफर कर सकेंगे। इन ट्रेनों में लगेगा अतिरिक्त कोच 02 नवंबर को ट्रेन नंबर 18183 टाटानगर - बक्सर एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एक नॉन एसी चेयर कार कोच लगेगी।

02 नवंबर को ट्रेन नंबर 12883 संतरागाछी पुरूलिया रूपसि बंगला एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त नॉन एसी चेयर कार कोच लगेगी।

02 नवंबर को ट्रेन नंबर 12884 पुरूलिया संतरागाछी रूपसि बंगला एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त नॉन एसी चेयर कार कोच लगेगी।

03 और 04 नवंबर को ट्रेन नंबर 18611 रांची - बनारस एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगेगी ।

03 नवंबर को ट्रेन नंबर 18640 रांची - आरा एक्सप्रेस एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगेगी। 01 नवंबर से सलगाझरी वेस्ट केबिन स्टेशन में रेलवे ने खड़गपुर-टाटानगर- मेमू का स्टॉपेज हटाया चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले सलगाझरी वेस्ट केबिन स्टेशन में 01 नवंबर से अगले आदेश तक सात जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव रेल प्रशासन ने हटाने का निर्णय ले लिया है।