Yard रिमॉडलिंग के कारण कई एक्सप्रेस ट्रेनों के मार्ग बदले, हमसफर एक्सप्रेस दो दिन रद

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत मुस्ताबादा स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग कार्य को लेकर यात्रियों को आगामी दिनों में असुविधा का सामना करना पड़ेगा। रेलवे प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है कि मुस्ताबादा स्टेशन में प्री एनआई (नॉन इंटरलॉकिंग) और एनआई कार्य 17 से 25 दिसंबर तक किया जाएगा।

इस कार्य के चलते दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन तथा खड़गपुर रेल मंडल से गुजरने वाली तीन एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से करने का निर्णय लिया है।

रेलवे के अनुसार, 23 दिसंबर को बेंगलूरु से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 12836 सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल बेंगलूरु-हटिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब विजयवाड़ा, एलूरू, ताडेपल्लिगडेम और निडदवोलु के स्थान पर विजयवाड़ा, गुडिवाडा और निडदवोलु होते हुए हटिया पहुंचेगी।

इसी तरह 17 दिसंबर को चेन्नई से रवाना होने वाली ट्रेन संख्या 02842 एमजीआर. चेन्नई सेंट्रल-शालिमार विशेष किराया स्पेशल भी विजयवाड़ा, एलूरू, ताडेपल्लिगडेम और निडदवोलु के बजाय विजयवाड़ा, गुडिवाडा और निडदवोलु के रास्ते शालिमार जाएगी।

इसके अलावा 22 दिसंबर को गुवाहाटी से रवाना होने वाली ट्रेन संख्या 12510 गुवाहाटी-सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल बेंगलूरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस तथा उसी दिन मुजफ्फरपुर से चलने वाली ट्रेन संख्या 15228 मुजफ्फरपुर-सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल बेंगलूरु एक्सप्रेस को भी परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा।

ये दोनों ट्रेनें निडदवोलु, ताडेपल्लिगडेम, एलूरू और विजयवाड़ा के स्थान पर निडदवोलु, गुडिवाडा और विजयवाड़ा होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगी। वहीं, दक्षिण पूर्व रेलवे ने जबलपुर–सांतरागाछी–जबलपुर हमसफर एक्सप्रेस को 17 और 19 दिसंबर को रद करने की घोषणा की है।

रेलवे के अनुसार, लिंक ट्रेन के घंटों विलंब से चलने के कारण यह निर्णय लिया गया है। 17 दिसंबर को सांतरागाछी से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 20828 तथा 18 दिसंबर को जबलपुर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 20827 का परिचालन रद रहेगा।

इधर, चक्रधरपुर रेल मंडल में लगातार लेट चल रही ट्रेनों को लेकर भाजपा नेता पवन शंकर पाण्डेय ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र लिखकर शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की है।

उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर पैसेंजर, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें रोजाना घंटों देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। चक्रधरपुर-टाटा रेलखंड पर यात्रा समय पहले जहां एक से डेढ़ घंटे था, अब चार से पांच घंटे लग रहे हैं।