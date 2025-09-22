Indian Railway: कुड़मी समाज के रेल रोको आंदोलन की समाप्ति के बाद भी कई ट्रेनें रद, जानें इसके पीछे के कारण

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर । कुड़मी समाज का रेल रोको आंदोलन की समाप्ति के बाद भी दक्षिण पूर्व रेलवे ने रेक की कमी के कारण 23 सितंबर को लंबी दूरी की दो एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन रद करने की अधिसूचना जारी कर दी है।

रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 23 सितंबर को अहमदाबाद से रात 12:25 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 12833 अहमदाबाद - हावड़ा एक्सप्रेस का परिचालन रद कर दिया गया है।

अहमदाबाद - हावड़ा एक्सप्रेस प्रस्थान करने के दूसरे दिन चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरती है। इस कारण अहमदाबाद एक्सप्रेस का परिचालन चक्रधरपुर रेल मंडल में 24 सितंबर को रद रहेगा।

जबकि 23 सिंतबर को भुज स्टेशन से दोपहर 03:15 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन नंबर 22829 भुज - शालिमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस का परिचालन रेलवे ने रद कर दिया है।

मालूम रहे कि भुज - शालिमार एक्सप्रेस तीसरे दिन चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरती है। इस कारण यह ट्रेन 26 सिंतंबर को चक्रधरपुर रेल मंडल में रद रहेगी।

02 दिसंबर तक चलेगी चर्लपल्ली-रक्सौल साप्ताहिक स्पेशल

दक्षिण पूर्व रेलवे ने रेल यात्रियों की सुविधाओं एवं मांग को ध्यान में रखते हुए चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले झारसुगुडा और राउरकेला स्टेशनों से होकर जाने वाली ट्रेन नंबर 07051/07052 चर्लपल्ली-रक्सौल-चर्लपल्ली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन में विस्तार 02 दिसंबर तक करने की घोषणा कर दी है।