Jharkhand News: पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन जारी

जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराइकेला थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच झारखंड-ओडिशा सीमा पर जोरदार मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ सारंडा जंगल क्षेत्र में उस वक्त शुरू हुई जब सुरक्षा बल सर्च अभियान पर निकले थे।

बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों की टीम जैसे ही इलाके में पहुंची, घात लगाए बैठे माओवादियों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुए हमले का जवाब देते हुए सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला और दोनों ओर से करीब एक घंटे तक गोलाबारी होती रही। माओवादियों ने पहाड़ी और घने जंगलों का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों ने एक राइफल, इंसास हथियार, कई कारतूस और माओवादी सामग्री बरामद की है। सूत्रों के अनुसार, इस कार्रवाई में कुछ माओवादी गोली लगने से घायल हुए हैं, हालांकि उनकी संख्या की पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है।

मुठभेड़ के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है और रातभर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आसपास के इलाकों में अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई है ताकि माओवादी फिर से संगठित न हो सकें।

कोल्हान डीआईजी असीम अनुरंजन किस्पोट्टा ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि सारंडा क्षेत्र में चल रहे अभियान के दौरान माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया था। जवाबी कार्रवाई में कुछ माओवादी घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि माओवादियों की घेराबंदी को लेकर सघन अभियान चलाया जा रहा है और किसी भी हाल में उन्हें भागने नहीं दिया जाएगा।