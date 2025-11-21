पश्चिमी सिंहभूम में हाथियों के झुंड से दहशत, रातभर जागकर रखवाली करने को मजबूर ग्रामीण
पश्चिमी सिंहभूम में हाथियों के झुंड ने ग्रामीणों में दहशत पैदा कर दी है। चाईबासा के आसपास के गांवों के लोग रात भर जागकर अपने घरों और फसलों की रखवाली करने को मजबूर हैं। हाथियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वन विभाग हाथियों को जंगल में खदेड़ने का प्रयास कर रहा है।
संवाद सूत्र,जगन्नाथपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र इन दिनों गजराजों के आतंक से कांप उठा है। शुक्रवार सुबह बेलपोसी गांव स्थित दरोगा पुलिया के पास करीब 45 हाथियों का विशाल झुंड देखे जाने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।
ग्रामीणों के अनुसार सुबह 8 बजे से ही हाथियों की चिहाड़ और चित्कार पूरे क्षेत्र में गूंज रही है, जिससे आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई है।
झुंड में कई छोटे-छोटे बच्चे भी शामिल
ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों के इस बड़े झुंड में कई छोटे-छोटे बच्चे भी शामिल हैं। झुंड तीन भागों में बंटकर लगातार इधर-उधर विचरण कर रहा है। खेतों में लगे धान की फसल को ये गजराज रौंद भी रहे हैं और खा भी रहे हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। सुरक्षित मार्ग न मिलने से हाथी बेलपोसी नाला के समीप फंस से गए लगते हैं और भटककर इधर-उधर घूम रहे हैं।
हजारों ग्रामीण मौके पर पहुंचे
इधर बेलपोसी, बनकाटी, जैंतगढ़, मनिकपुर, पदमपुर, देवगांव सहित आसपास के दर्जनों गांवों से हजारों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए हैं। ग्रामीण और वन विभाग के कर्मचारी मिलकर पटाखे फोड़ने और टीन बजाने के जरिए हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
गांव की ओर बढ़ सकता है झुंड
पिछले एक सप्ताह से भोजन की तलाश में जंगल की ओर भटक रहा यह विशाल झुंड किसी भी समय गांवों की ओर बढ़ सकता है, ऐसी आशंका ग्रामीणों में लगातार बनी हुई है। इसी वजह से लोग रातभर जागकर अपने जान-माल की सुरक्षा में लगे हुए हैं।
हालात यह हैं कि कई ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पेड़ों पर चढ़कर हाथियों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, वन विभाग लोगों से सतर्क रहने और झुंड के करीब न जाने की अपील कर रहा है।
गौरतलब है कि हाल के दिनों में हाथियों की गतिविधि बढ़ने से क्षेत्र में मानव-वन्यजीव संघर्ष भी तेज हुआ है, जिससे ग्रामीणों में भय व्याप्त है।
