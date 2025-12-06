Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Train Cancelled: 8 से 14 दिसंबर तक टाटानगर-हटिया एक्सप्रेस सहित 8 ट्रेनें रद, कुछ के शेड्यूल में हुआ बदलाव

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 07:02 PM (IST)

    रेलवे ने 8 से 14 दिसंबर तक टाटानगर-हटिया एक्सप्रेस समेत आठ ट्रेनों को रद्द कर दिया है। कुछ ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है। रेलवे ने तकनीकी का ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    चक्रधरपुर से चलने वाली कई ट्रेनें कैंसिल। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। आद्रा रेल मंडल में 8 से 14 दिसंबर तक रेल प्रशासन रोलिंग ब्लॉक लेकर रेल लाइन को दुरूस्त करने का कार्य करेगी। इस वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे ने आठ ट्रेनों का परिचालन विभिन्न तिथियों में रद करने की घोषणा कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके अलावा रेलवे ने आठ ट्रेनों को उनके गंतव्य से पहले ही शोर्ट टर्मिनेशन और शोर्ट ओरिजिनेशन कर चलाएगी। वहीं दो एक्सप्रेस और एक मेमू ट्रेनें एक से तीन घंटे के बीच रिशेड्यूल कर चलेगी।

    8, 11 और 13 दिसंबर को ट्रेन नंबर 12802 आनंद विहार -पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस काे चंद्रपुरा - राजाबेरा रेल खंड में 30 मिनट तक नियंत्रित कर चलाया जाएगा।

    रेलवे के इस फैसले का असर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के हजारों यात्रियों पर पड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें।

    ये ट्रेनें इन तिथियों में रद रहेगी

    13 दिसंबर को ट्रेन नंबर 18062/18061 हटिया - टाटानगर - हटिया एक्सप्रेस का परिचालन रद रहेगा।

    9 दिसंबर को ट्रेन नंबर 68046/68045 आसनसोल-आद्रा-आसनसोल मेमू का परिचालन रद रहेगा।

    14 दिसंबर को ट्रेन नंबर 68053/68054 आद्रा- बाराभूम- आद्रा मेमू पैसेंजर का परिचालन रद रहेगा।

    8 से 14 दिसंबर तक ट्रेन नंबर 68077/68078 आद्रा-भागा-आद्रा मेमू का परिचालन रद रहेगा।

    ये ट्रेने शोर्ट टर्मिनेशन और शोर्ट ओरिजिनेशन कर चलेगी

    टाटानगर - आसनसोल मेमू- बराभूम मेमू (68056/68060): 09 दिसंबर को यह ट्रेन आद्रा स्टेशन तक चलेगी। आद्रा से आसनसोल स्टेशन के बीच इस ट्रेन का परिचालन रद रहेगा।

    झाड़ग्राम-धनबाद - झाड़ग्राम एक्सप्रेस (18019/18020): 08 से 12 और 14 दिसंबर को यह ट्रेन बोकारो स्टील सिटी स्टेशन तक ही जाएगी। बोकारो और धनबाद के बीच यह ट्रेन रद रहेगी।

    बर्धमान-हटिया- बर्धमान मेमू एक्सप्रेस (13503/13504): 09 से 14 दिसंबर तक यह ट्रेन गोमो स्टेशन तक ही चलेगी। गोमो और हटिया के बीच इसका परिचालन रद रहेगा।

    आसनसोल-पुरुलिया - आसनसोल मेमू एक्सप्रेस (63594/63593): 14 दिसंबर को यह ट्रेन आद्रा स्टेशन तक ही अपनी यात्रा पूरी करेगी। आद्रा से पुरूलिया के बीच इसका परिचालन रद रहेगी।

    ये ट्रेनें रिशेड्यूल कर चलेगी

    14 दिसंबर काे खड़गपुर से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 18035 खड़गपुर - हटिया एक्सप्रेस 150 मिनट लेट से हटिया के लिए प्रस्थान करेगी।

    14 दिसंबर काे बक्सर से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 18184 बक्सर - टाटानगर एक्सप्रेस 60 मिनट लेट से टाटानगर के लिए प्रस्थान करेगी।

    9,13 और 14 दिसंबर को धनबाद से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 68088 धनबाद - बांकुड़ा मेमू 60 मिनट लेट से बांकुडा के लिए प्रस्थान करेगी।