चक्रधरपुर में नशा कारोबार का भंडाफोड़, 68 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ DRUG PEDDLER गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार में शामिल एक युवक को 68 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान टोकलो रोड निवासी राजा सिंह के रूप में हुई है।

उसके घर पर छापेमारी कर पुलिस ने ब्राउन शुगर के अलावा एक मोबाइल फोन और अपाचे मोटरसाइकिल भी जब्त की है। गुरुवार को चक्रधरपुर थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवम प्रकाश ने मामले की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि राजा सिंह ब्राउन शुगर की तस्करी कर रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद पहले उसके खिलाफ सनहा दर्ज किया गया और न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त किया गया।

बुधवार रात करीब 9:15 बजे पुलिस टीम ने राजा सिंह के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान युवक को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से कुल 68 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुई।

इनमें 17 लाल रंग और 51 सफेद रंग की पुड़िया शामिल हैं। सबसे खास बात यह रही कि आरोपी ने नशा सामग्री को बेहद चालाकी से अपने मोबाइल फोन के बैक कवर के अंदर छिपा रखा था।

पुलिस ने आरोपी से जब्त मोबाइल और मोटरसाइकिल को भी सील कर दिया है। गिरफ्तार युवक को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

छापेमारी दल में एएसपी शिवम प्रकाश के अलावा चक्रधरपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अवधेश कुमार, एसआई प्यारे हसन, सुनील कुमार पांडेय, अंजारुल हक, दिलीप कुमार, बीरबल चौबे एवं सशस्त्र बलों के जवान शामिल थे।





