    Novamundi में दोहरे हत्याकांड से दहला गांव, टांगी से गला रेतकर दंपति की हत्या

    By Shrawan Kumar Pandey Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:09 PM (IST)

    पश्चिमी सिंहभूम के लिपुंगा गांव में सर्गिया बालमुचू और उनकी पत्नी मुक्ता की टांगी से गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना का खुलासा सुबह हुआ जब एक ग्रामीण ने उन्हें खटिया पर मृत पाया। ग्रामीणों के अनुसार, हत्या का कारण पुराना विवाद या डायन बिसाही का शक हो सकता है। पुलिस जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    नोवामुंडी के लिपुंगा गांव में इसी घर में दंपति की निर्मम हत्या की गई।

    संवाद सूत्र, गुवा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुंडी प्रखंड के गुवा थाना क्षेत्र अंतर्गत दिरीबुरु पंचायत के लिपुंगा गांव में सोमवार की देर रात एक वृद्ध दंपति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोनों की हत्या टांगी से गला रेतकर की गई। 
     
    इससे पूरे गांव में दहशत का माहौल फैल गया है। मृतकों की पहचान 72 वर्षीय सर्गिया बालमुचू और उसकी 65 वर्षीय पत्नी मुक्ता बालमुचू के रूप में हुई है। 
     
    घटना का खुलासा मंगलवार सुबह तब हुआ, जब एक ग्रामीण खेत की ओर जाते समय दंपति को घर के आंगन में खटिया पर लेटा देखकर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद लौटने पर जब उसने दंपति को आवाज दी और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो संदेह होने पर उसने खटिया पर पड़ी चादर हटाई। 
     
    जैसे ही चादर हटाई गई, दंपति को खून से लथपथ मृत देखकर वह घबरा गया और गांव में इसकी सूचना दी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए। 
     
    ग्रामीणों के अनुसार दंपति की हत्या पुराने विवाद या डायन-बिसाही के शक में हो सकती है। गांव में इस बात की चर्चा है कि मृतक सर्गिया बालमुचू का कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। 
     
    इसी विवाद के समाधान के लिए रविवार को गांव में एक बैठक भी हुई थी। इसमें दंपति पर पेनल्टी लगाई गई थी। आशंका जताई जा रही है कि पेनल्टी को लेकर बढ़े तनाव में ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 
     
    सूचना मिलते ही गुवा थाना प्रभारी नीतिश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि दंपति की हत्या टांगी से गला रेतकर की गई है। 
     
    प्रारंभिक जांच में पुराने विवाद और पेनल्टी को लेकर तनाव की बात सामने आई है। लेकिन वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होगा। 
     
    फिलहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में चौकसी बढ़ा दी है। आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है और ग्रामीणों से पूछताछ जारी है।
