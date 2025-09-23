Language
    हाटगम्हरिया में डीजल टैंकर पलटा, लूटने की मची होड़, बाल्टी-ड्रम लेकर दौड़े ग्रामीण

    By Sudhir Pandey Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 05:25 PM (IST)

    पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाटगम्हरिया–जैतगढ़ मुख्य मार्ग पर मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया जब एक डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। टैंकर पलटते ही उसमें भरा हजारों लीटर डीजल खेतों और सड़क पर फैल गया। देखते ही देखते गांव वालों में डीजल लूटने की होड़ मच गई। लोग बाल्टी ड्रम डेकची बोतल और अन्य बर्तन लेकर मौके पर दौड़ पड़े।

    हाटगम्हरिया में टैंकर पलटा, खेतों में बहा हजारों लीटर डीजल

    संवाद सूत्र, हाटगम्हरिया (पश्चिमी सिंहभूम)। पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाटगम्हरिया–जैतगढ़ मुख्य मार्ग पर मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया, जब एक डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया।

    टैंकर पलटते ही उसमें भरा हजारों लीटर डीजल खेतों और सड़क पर फैल गया। देखते ही देखते गांव वालों में डीजल लूटने की होड़ मच गई। लोग बाल्टी, ड्रम, डेकची, बोतल और अन्य बर्तन लेकर मौके पर दौड़ पड़े।

    स्थानीय ग्रामीणों ने डीजल बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस पूरे घटनाक्रम को कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दर्जनों लोग डीजल भरते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है।

    बड़ी दुर्घटना टली, चालक को मामूली चोट

    गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। टैंकर चालक को केवल हल्की चोटें आईं हैं और वह सुरक्षित है। विशेषज्ञों के अनुसार, इतनी बड़ी मात्रा में डीजल का फैलना अत्यंत खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता था। एक मामूली चिंगारी भी बड़े विस्फोट का कारण बन सकती थी।

    प्रशासन ने संभाली स्थिति

    घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने डीजल भर रहे लोगों को सख्ती से हटाया और चेतावनी दी कि इस तरह की लापरवाही से जान का खतरा हो सकता है। सुरक्षा के मद्देनजर सड़क पर फिसलन को रोकने के लिए तत्काल रेत और मिट्टी डलवाई गई।

    टैंकर मालिक को दी गई सूचना

    प्रशासन की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीणों ने भी माना कि यदि समय पर अधिकारी नहीं पहुंचते, तो स्थिति भयावह हो सकती थी। फिलहाल, टैंकर मालिक को सूचना देकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।