    17 लाख की Cyber ठगी के मामले में देवघर से एक आरोपी गिरफ्तार, चाईबासा Police ने कसा शिकंजा

    By Md takiuddinEdited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 05:28 PM (IST)

    चाईबासा पुलिस ने बैंक कर्मी से 17 लाख की साइबर ठगी के मामले में देवघर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित ने जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराने के नाम प ...और पढ़ें

    शनिवार को चाईबासा में प्रेसवार्ता में जानकारी देते पुलिस पदाधिकारी व पीछे नकाब में खड़े साइबर ठग।

    जागरण संवाददाता, चाईबासा। बैंक ऑफ इंडिया के सेवानिवृत कर्मी परमेश्वर पुरती से लगभग 17 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में चाईबासा पुलिस ने एक साइबर अपराधी को देवघर से गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक चाईबासा के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने की। 

    सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बहामन टूटी ने बताया कि करलाजोड़ी निवासी परमेश्वर पुरती ने मुफ्फसिल थाना में आवेदन देकर बताया था कि जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराने के नाम पर साइबर अपराधियों ने उनसे 16 लाख 92 हजार रुपये ठग लिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। 

    पुलिस टीम ने साइबर टोल फ्री नंबर 1930 पर संपर्क कर विवादित बैंक खातों को होल्ड कराया तथा तकनीकी जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देवघर जिला के खागा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव निवासी मो. सकीर अंसारी को गिरफ्तार किया गया। 
     
    आरोपी के पास से ठगी में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया कि इस ठगी में अन्य साइबर अपराधी भी शामिल हैं। 
     
    पुलिस टीम उन सभी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी वर्ष 2021 में भी साइबर अपराध मामले में जेल जा चुका है।