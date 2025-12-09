Jharkhand News: CRPF जवान की परेड के दौरान मौत, कुछ दिन पहले ही कराई थी बेटे की ज्वाइनिंग

जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय स्थित सीआरपीएफ 197 बटालियन में मंगलवार सुबह परेड के दौरान एक जवान की अचानक मौत हो गई। हृदय गति रुकने से 46 वर्षीय जवान गोपालजी सिंह का निधन हो गया। साथियों ने तुरंत उन्हें चाईबासा सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

जवानों के अनुसार, सुबह नियमित परेड चल रही थी, तभी गोपालजी सिंह अचानक गिर पड़े और उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ गई। प्राथमिक देखभाल के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। कुछ दिन पहले ही बेटे को कराई थी ज्वाइनिंग जानकारी के अनुसार, गोपालजी सिंह हाल ही में छुट्टी पर अपने पैतृक गांव सिसवा बाबू, बेलघाट, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) गए थे। उन्होंने अपने बेटे को दिल्ली में आईटीबीपी (इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस) में सब-इंस्पेक्टर पद पर ज्वाइन कराया था। रविवार को वे चाईबासा लौटे और सोमवार से ड्यूटी शुरू की थी।

परिजनों में शोक, गांव में मातम जवान की मौत की सूचना उनके परिवार तक पहुंचते ही पैतृक गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। CRPF कैंप में भी माहौल गमगीन है। बटालियन अधिकारियों ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है।