चाईबासा डीसी की टिप्पणी पर भड़के पूर्व सीएम मधु कोड़ा, जमकर हुई बहसबाजी

संवाद सहयोगी, चाईबासा। चाईबासा में बुधवार को प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। शहर और आसपास में लागू की गई नो-एंट्री व्यवस्था तथा 27 अक्टूबर की रात हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सामाजिक संगठनों, मानकी-मुंडा संघ तथा आदिवासी हो समाज महासभा के प्रतिनिधियों के साथ उपायुक्त चंदन कुमार को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे।

डीसी कक्ष में ज्ञापन सौंपते समय माहौल तब गरमा गया, जब उपायुक्त ने टिप्पणी की कि नेता लोग कैमरा देखकर ज्यादा बोलने लगते हैं। इस पर मधु कोड़ा भड़क गए। उन्होंने कहा कि यह जनप्रतिनिधियों व मीडिया दोनों का अपमान है। जनता की समस्या उठाना उनकी जिम्मेदारी है और अधिकारियों को सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रशासन जनता की आवाज को दबाने का प्रयास करेगा, तो उसकी कड़ी प्रतिक्रिया होगी। प्रतिनिधिमंडल ने नो-एंट्री व्यवस्था की समीक्षा, गिरफ्तार ग्रामीणों की बिना शर्त रिहाई, नामजद मामलों की वापसी तथा घटना की न्यायिक जांच की मांग दोहराई।