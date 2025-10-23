Chhath Puja Special Trains: छठ यात्रियों के लिए राहत! रेलवे ने चक्रधरपुर मंडल में चलाई 5 स्पेशल ट्रेनें, जानें रूट और टाइमिंग

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। छठ महा पर्व में यात्रियों की अत्याधिक भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए रेल प्रशासन ने चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला और झारसुगुड़ा एवं चक्रधरपुर स्टेशन होते हुए पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा कर दी है।

इस स्पेशल ट्रेन की सुविधा से यात्रियों की परेशानी कम होगी और उन्हें भीड़भाड़ से राहत मिलेगी। रेलवे का यह फैसला यात्रियों की मांग को देखते हुए लिया गया है, ताकि वे त्योहार के समय समय पर घर पहुंचकर सुरक्षित यात्रा का आनंद उठा सकें।

चक्रधरपुर होकर चलेगी हावड़ा नागपुर वन वे स्पेशल ट्रेन छठ पूजा को लेकर रेलवे ने ट्रेन नंबर 01066 हावड़ा नगापुर ट्रेन ऑन डिमांड वन वे स्पेशल ट्रेन को 24 अक्टूबर को चक्रधरपुर रेल मंडल हाेकर चलाने का निर्णय ले लिया है।

जानकारी के अनुसार, ट्रेन नंबर 01066 हावड़ा नागपुर स्पेशल ट्रेन 24 अक्टूबर की रात 09:30 बजे हावड़ा स्टेशन से प्रस्थान करेगी और टाटानगर 25 अक्टूबर की अहले सुबह 02:35 बजे, चक्रधरपुर अहले सुबह 03:40 बजे, राउरकेला सुबह 05:25 बजे, झारसुगुडा सुबह 06:50 बजे और नागपुर स्टेशन 25 अक्टूबर की शाम 06:20 बजे पहुंचेगी।

गोंदिया से 23 व 24 तथा पटना से 24 व 25 अक्टूबर को चलेगी छठ पूजा स्पेशल ट्रेन संख्या 08897 गोंदिया-पटना स्पेशल गोंदिया स्टेशन से 23 व 24 अक्टूबर की दोपहर 11:00 बजे प्रस्थान करेगी और झारसुगुड़ा स्टेशन रात 08:30 बजे, राउरकेला स्टेशन रात 10:15 बजेऔर पटना अगले दिन सुबह 11:00 बजे पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन संख्या 08898 पटना-गोंदिया स्पेशल पटना स्टेशन से 24 व 25 अक्टूबर की शाम 06:10 पर चलकर दूसरे दिन राउरकेला स्टेशन सुबह 11:25 बजे, झारसुगुडा दोपहर 02:30 बजे और तीसरे दिन अलसुबह 03:00 बजे गोंदिया पहुंचेगी। 23 अक्टूबर से लेकर 01 नवंबर तक चलेगी टाटा बक्सर टाटानगर स्पेशल ट्रेन चक्रधरपुर रेल मंडल के टाटानगर से बक्सर स्टेशनों के बीच टाटानगर बक्सर टाटानगर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन 23 अक्टूबर से लेकर 01 नवंबर तक चलाने की घोषणा कर दी है।