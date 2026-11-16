झारखंड में ₹500 के लिए महिला की बेरहमी से हत्या, लाठी-डंडों से पीटकर ली जान; पूरा परिवार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। महज 500 रुपये के लेनदेन को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। सोनुआ थाना क्षेत्र के हाड़ीमारा गांव में एक महिला की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई।

घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी आरोपी एक ही परिवार के सदस्य और आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं।

मामले का खुलासा करते हुए एएसपी सह पोड़ाहाट अनुमंडल के एसडीपीओ मो. सैयद मुस्तफा हाशमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मृतका जिंगी बांकिरा और आरोपियों के बीच 500 रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था।

गाली-गलौज के बाद बढ़ा विवाद

इसी दौरान मृतका द्वारा आरोपियों के साथ गाली-गलौज किए जाने पर विवाद बढ़ गया। गुस्से में आकर आरोपियों ने महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण महिला की मौत हो गई।