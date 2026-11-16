लोहरदगा में डबल मर्डर: बेडरूम में 'फेसबुकिया प्रेमी' संग थी पत्नी, रंगेहाथ पकड़ते ही पति ने काट डाला सिर

संवाद सूत्र, भंडरा (लोहरदगा)। भंडरा थाना क्षेत्र के कुंबा टोली बस्ती में रविवार की देर रात पति सोनू लहेरी ने अपनी पत्नी पूजा देवी और उसके कथित फेसबुकिया प्रेमी बिहार राज्य के पटना बाढ़ निवासी बृजभूषण लहेरी के पुत्र रोहित लहेरी की टांगी से काटकर हत्या कर दी।

डबल मर्डर की सूचना मिलते ही भंडरा थाना पुलिस ने आरोपित युवक सोनू लहेरी को गिरफ्तार कर अग्रतर कानूनी कार्रवाई में जुट गई। बताया जाता है कि भंडरा प्रखंड के लैंपस कार्यालय के समीप कुंबा टोली बस्ती निवासी सोनू लहेरी की पत्नी पूजा देवी (28 वर्ष) का अवैध संबंध बिहार राज्य के पटना जिले के बाढ़ निवासी बृजमोहन लहेरी के पुत्र रोहित लहेरी के साथ था।