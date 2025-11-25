चक्रधरपुर: थर्ड लाइन पेट्रोलिंग के दौरान Track maintainer की ट्रेन की चपेट में मौत

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल के चाईबासा क्षेत्र में मंगलवार की सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। इसमें 48 वर्षीय track maintainer नंदलाल गोप ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई।

यह घटना सुबह 06:30 बजे चाईबासा और पांड्राशाली स्टेशन के बीच थर्ड लाइन पर पेट्रोलिंग के दौरान हुई। सूत्रों के अनुसार, नंदलाल गोप नियमित गश्त के तहत रेल पटरी का निरीक्षण कर रहे थे।

इस दौरान अचानक एक ट्रेन उसी ट्रैक पर पहुंच गई और वे उसकी चपेट में आ गए। हादसा इतना भीषण था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही रेलकर्मियों में शोक की लहर दौड़ गई।

पुलिस को घटना की सूचना दी गई। रेल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्‍जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रेलवे अधिकारियों और कर्मियों ने गहरा दुख जताया है।

रेलवे कर्मचारियों का कहना है कि यह हादसा एक बार फिर सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़ा कर रहा है। डांगुवापोसी मेंस कांग्रेस के शाखा सचिव सुभाष मजूमदार ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान काम करते हुए इस तरह की मौत चिंतनीय है। मजूमदार ने रेल प्रशासन से मांग की कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं।

रेलकर्मियों ने भी कहा कि पेट्रोलिंग के दौरान लगातार इस तरह की दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने रेलवे प्रशासन से तत्काल कदम उठाने और सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करने की मांग की है।