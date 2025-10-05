नक्सलियों के 6 राज्य बंद के मद्देनजर चक्रधरपुर रेल मंडल में हाई अलर्ट, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

Language
    By Rupesh Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 07:49 PM (IST)

    नक्सली संगठन भाकपा माओवादी द्वारा 8 से 14 अक्टूबर तक प्रतिरोध सप्ताह और 15 अक्टूबर को झारखंड बिहार उड़ीसा समेत कई राज्यों में बंद की घोषणा के मद्देनजर दक्षिण पूर्व रेलवे के आरपीएफ विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। चक्रधरपुर रेल मंडल के संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। बिसरा भालूलता एवं जराईकेला रेलवे स्टेशनों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

    नक्सली बंद के मद्देनजर चक्रधरपुर रेल मंडल में हाई अलर्ट

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने 08 से 14 अक्टूबर तक प्रतिरोध सप्ताह और 15 अक्टूबर को झारखंड, बिहार, उडीसा, छतीसगढ, पश्चिम बंगाल और असम को बंद करने की घोषणा की है। इसी के मद्देनजर दक्षिण पूर्व रेलवे के आरपीएफ विभाग सतर्क हो गया है।

    चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी और सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं।

    तीन स्टेशनों पर रेलवे प्रशासन की खास नजर

    चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले बिसरा,भालूलता एवं जराईकेला रेलवे स्टेशन पर यात्री सुरक्षा के मद्देनजर आरपीएफ और आरपीएसएफ की तैनाती कर दी गई है। इन रेलवे स्टेशन नक्सल प्रभावित होने के साथ साथ हावड़ा–मुंबई मुख्य रेल मार्ग में बसे होने के कारण इन तीनों स्टेशन पर रेलवे प्रशासन खास नजर रख रहे है।

    रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों और रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। संवेदनशील रूटों पर एक्सप्रेस तथा यात्री ट्रेनों के आगे आगे मालगाड़ी चलाई का रही है।

    इसके अलावा रेलवे ट्रैक, पुल-पुलियों और स्टेशन परिसरों की लगातार जांच की जा रही है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तुरंत रेलवे हेल्पलाइन या नजदीकी रेलवे स्टेशन पर सूचना दे।