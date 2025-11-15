Language
    CHAKRADHARPUR रेल मंडल में सलगाझरी वेस्ट केबिन स्टेशन पर चार ट्रेनों का ठहराव हटाया

    By Rupesh Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 07:40 PM (IST)

    चक्रधरपुर रेल मंडल ने सलगाझरी वेस्ट केबिन स्टेशन पर चार ट्रेनों का ठहराव रद कर दिया है। यह फैसला परिचालन कारणों से लिया गया है। हटाई गई ट्रेनों में टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस, टाटानगर-बरकाकाना पैसेंजर स्पेशल और हटिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर स्पेशल शामिल हैं। रेलवे ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है।

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले सलगाझरी वेस्ट केबिन स्टेशन से रेलवे ने 16 नवंबर से अगले आदेश तक चार मेमू पैसेंजर ट्रेनों के ठहराव को हटा दिया है। रेलवे के आदेश के अनुसार, ट्रेन नंबर 18019/18020 झाड़ग्राम - धनबाद - झाड़ग्राम मेमू एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 68023/68024 झाड़ग्राम - पुरुलिया - झाड़ग्राम मेमू का ठहराव अब सलगाझरी वेस्ट केबीन स्टेशन पर नहीं होगा। 
     
    रेलवे सूत्रों के मुताबिक, सलगाझरी वेस्ट केबिन स्टेशन पर ट्रेनों का कोई कॉमर्शियल स्टॉपेज नहीं दिया गया था, और यहां पर न तो टिकटों की बिक्री होती है, न ही इसे यात्री सुविधाओं के दृष्टिकोण से सही गया है। इसके अलावा, दक्षिण पूर्व रेलवे के कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (सीआरएस) द्वारा हाल ही में किए गए निरीक्षण में प्लेटफार्म की कमी की वजह से ट्रेनों के ठहराव पर आपत्ति जताई गई थी। 
     
    इसके बाद ही रेलवे ने सात चरणों में सलगाझरी वेस्ट केबिन स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव को हटाने का निर्णय लिया। इससे पहले, 1 नवंबर से रेलवे ने पहले चरण में ट्रेन नंबर 68005/68006 खड़गपुर-टाटानगर-खड़गपुर मेमू और ट्रेन नंबर 68015/68016 खड़गपुर-टाटानगर-खड़गपुर मेमू के ठहराव को भी सलगाझरी वेस्ट केबिन स्टेशन से हटा दिया था। 

    ट्रेनों का ठहराव हटाए जाने से स्थानीय यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब इन ट्रेनों के लिए उन्हें अन्य स्टेशन पर यात्रा शुरू करनी होगी। हालांकि, रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय सुरक्षा और यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

    15 दिनों तक आदित्यपुर स्टेशन से चलेगी टाटा–हटिया मेमू पैसेंजर 

    दक्षिण पूर्व रेलवे ने टाटानगर से हटिया के बीच चलने वाली मेमू पैसेंजर ट्रेन के परिचालन में अस्थायी बदलाव किया है। रेलवे द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 16 नवंबर से 30 नवंबर तक ट्रेन नंबर 68036/68035 टाटानगर–हटिया–टाटानगर मेमू पैसेंजर का संचालन आदित्यपुर स्टेशन से किया जाएगा। 
     
    इस अवधि में ट्रेन का शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन आदित्यपुर से ही होगा। रेलवे सूत्रों के अनुसार इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण टाटानगर स्टेशन का प्लेटफॉर्म व्यस्त होना है। 
     
    निर्धारित समय पर सभी प्लेटफॉर्म ट्रेनों से भरे रहते हैं, जिससे संचालन सुचारू रखने में कठिनाई होती है। प्लेटफॉर्म का भार कम करने और सुरक्षित एवं समयबद्ध संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे ने 15 दिनों के लिए इस मेमू पैसेंजर ट्रेन को टाटानगर की जगह आदित्यपुर स्टेशन से चलाने का फैसला लिया है।