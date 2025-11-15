CHAKRADHARPUR रेल मंडल में सलगाझरी वेस्ट केबिन स्टेशन पर चार ट्रेनों का ठहराव हटाया

जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले सलगाझरी वेस्ट केबिन स्टेशन से रेलवे ने 16 नवंबर से अगले आदेश तक चार मेमू पैसेंजर ट्रेनों के ठहराव को हटा दिया है। रेलवे के आदेश के अनुसार, ट्रेन नंबर 18019/18020 झाड़ग्राम - धनबाद - झाड़ग्राम मेमू एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 68023/68024 झाड़ग्राम - पुरुलिया - झाड़ग्राम मेमू का ठहराव अब सलगाझरी वेस्ट केबीन स्टेशन पर नहीं होगा।

रेलवे सूत्रों के मुताबिक, सलगाझरी वेस्ट केबिन स्टेशन पर ट्रेनों का कोई कॉमर्शियल स्टॉपेज नहीं दिया गया था, और यहां पर न तो टिकटों की बिक्री होती है, न ही इसे यात्री सुविधाओं के दृष्टिकोण से सही गया है। इसके अलावा, दक्षिण पूर्व रेलवे के कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (सीआरएस) द्वारा हाल ही में किए गए निरीक्षण में प्लेटफार्म की कमी की वजह से ट्रेनों के ठहराव पर आपत्ति जताई गई थी।

इसके बाद ही रेलवे ने सात चरणों में सलगाझरी वेस्ट केबिन स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव को हटाने का निर्णय लिया। इससे पहले, 1 नवंबर से रेलवे ने पहले चरण में ट्रेन नंबर 68005/68006 खड़गपुर-टाटानगर-खड़गपुर मेमू और ट्रेन नंबर 68015/68016 खड़गपुर-टाटानगर-खड़गपुर मेमू के ठहराव को भी सलगाझरी वेस्ट केबिन स्टेशन से हटा दिया था।

ट्रेनों का ठहराव हटाए जाने से स्थानीय यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब इन ट्रेनों के लिए उन्हें अन्य स्टेशन पर यात्रा शुरू करनी होगी। हालांकि, रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय सुरक्षा और यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।



