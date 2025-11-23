ये ट्रेनें इन तिथियाें में रद रहेंगी:

25, 26 और 27 नवंबर को ट्रेन नंबर 68044/68043राउरकेला - टाटानगर - राउरकेला मेमू ।

25, 26 और 27 नवंबर को ट्रेन नंबर 68133/68134 टाटानगर - बदामपहाड़ -टाटानगर मेमू ।

25 और 26 नवंबर को ट्रेन नंबर 68135/68136 टाटानगर - बदामपहाड़ -टाटानगर मेमू ।

25, 26 और 27 नवंबर को ट्रेन नंबर 68129/68130 टाटानगर - बदामपहाड़ -टाटानगर मेमू ।

25 और 26 नवंबर को ट्रेन नंबर 68003/68004 टाटानगर-गुआ-टाटानगर मेमू ।

25 और 26 नवंबर को ट्रेन नंबर 68025/68026 चक्रधरपुर-राउरकेला-चक्रधरपुर मेमू ।

25, 26 और 27 नवंबर को ट्रेन नंबर 68029/68030 राउरकेला - झारसुगुड़ा -राउरकेला मेमू ।

25, 26 और 27 नवंबर को ट्रेन नंबर 68033/68034 झारसुगुड़ा - सम्बलपुर- झारसुगुड़ा मेमू।

25, 26 और 27 नवंबर को ट्रेन नंबर 68125/68126 टाटानगर-बड़बील - टाटानगर मेमू।

25, 26 और 27 नवंबर को ट्रेन नंबर 68085/68086 टाटानगर-बरकाकाना- टाटानगर मेमू ।

26 और 27 नवंबर को ट्रेन नंबर 68127/68128 चाकुलिया-टाटानगर- चाकुलिया मेमू ।

24, 25 और 26 नवंबर को ट्रेन नंबर 68137 टाटानगर - चाईबासा मेमू ।

25, 26 और 27 नवंबर को ट्रेन नंबर 68138 चाईबासा - टाटानगर मेमू ।

25 और 26 नवंबर को ट्रेन नंबर 58151/58152 बीरमित्रपुर - बरसुवान - बीरमित्रपुर पैसेंजर।

25 और 26 नवंबर को ट्रेन नंबर 58659 हटिया - राउरकेला पैसेंजर।

26 और 27 नवंबर को ट्रेन नंबर 58660 राउरकेला - हटिया पैसेंजर।

26 और 27 नवंबर को ट्रेन नंबर 68035 टाटानगर - हटिया मेमू।

25 और 26 नवंबर को ट्रेन नंबर 68036 हटिया -टाटानगर मेमू ।