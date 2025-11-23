Language
    लोको पायलटों की कमी के कारण चक्रधरपुर रेल मंडल ने रद की 31 मेमू/पैसेंजर ट्रेनें, यहां देखें लिस्ट

    By Rupesh Kumar VickyEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 03:05 PM (IST)

    चक्रधरपुर रेल मंडल में लोको पायलटों की कमी के चलते 31 मेमू/पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। रेलवे प्रशासन ने इस समस्या के लिए खेद जताया है और जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया है। रद्द की गई ट्रेनों की सूची रेलवे की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

    चक्रधरपुर रेल मंडल ने रद की 31 मेमू/पैसेंजर ट्रेनें

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर रेल मंडल रेल प्रशासन ने ट्रेन चलाने वाले लोको पायलटों की कमी के कारण 25 से 27 नवंबर के बीच करीबन 31 मेमू ट्रेनों का परिचालन विभिन्न तिथियों में रद कर दिया है। 

    रेलवे से मिली सूचना के अनुसार 26 नवंबर को चक्रधरपुर में चीफ लोको इंस्पेक्टर की परीक्षा है। इस परीक्षा में दर्जनों की संख्या में लोको पायलट शामिल होंगे। इससे रेलवे ने अनुमान लगाया है कि मंडल में लोको पायलट की कमी होना निश्चित है। 

    लोको पायलट की कमी के कारण लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों को समय से चलाने के लिए रेल प्रशासन ने 31 मेमू और पेंसेजर ट्रेनों का परिचालन रद करने की घोषणा कर दी है। तीन दिनों तक मेमू ट्रेनों का परिचालन रद होने से स्थानीय यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

    ये ट्रेनें इन तिथियाें में रद रहेंगी:

    • 25, 26 और 27 नवंबर को ट्रेन नंबर 68044/68043राउरकेला - टाटानगर - राउरकेला मेमू ।
    • 25, 26 और 27 नवंबर को ट्रेन नंबर 68133/68134 टाटानगर - बदामपहाड़ -टाटानगर मेमू ।
    • 25 और 26 नवंबर को ट्रेन नंबर 68135/68136 टाटानगर - बदामपहाड़ -टाटानगर मेमू ।
    • 25, 26 और 27 नवंबर को ट्रेन नंबर 68129/68130 टाटानगर - बदामपहाड़ -टाटानगर मेमू ।
    • 25 और 26 नवंबर को ट्रेन नंबर 68003/68004 टाटानगर-गुआ-टाटानगर मेमू ।
    • 25 और 26 नवंबर को ट्रेन नंबर 68025/68026 चक्रधरपुर-राउरकेला-चक्रधरपुर मेमू ।
    • 25, 26 और 27 नवंबर को ट्रेन नंबर 68029/68030 राउरकेला - झारसुगुड़ा -राउरकेला मेमू ।
    • 25, 26 और 27 नवंबर को ट्रेन नंबर 68033/68034 झारसुगुड़ा - सम्बलपुर- झारसुगुड़ा मेमू।
    • 25, 26 और 27 नवंबर को ट्रेन नंबर 68125/68126 टाटानगर-बड़बील - टाटानगर मेमू।
    • 25, 26 और 27 नवंबर को ट्रेन नंबर 68085/68086 टाटानगर-बरकाकाना- टाटानगर मेमू ।
    • 26 और 27 नवंबर को ट्रेन नंबर 68127/68128 चाकुलिया-टाटानगर- चाकुलिया मेमू ।
    • 24, 25 और 26 नवंबर को ट्रेन नंबर 68137 टाटानगर - चाईबासा मेमू ।
    • 25, 26 और 27 नवंबर को ट्रेन नंबर 68138 चाईबासा - टाटानगर मेमू ।
    • 25 और 26 नवंबर को ट्रेन नंबर 58151/58152 बीरमित्रपुर - बरसुवान - बीरमित्रपुर पैसेंजर।
    • 25 और 26 नवंबर को ट्रेन नंबर 58659 हटिया - राउरकेला पैसेंजर।
    • 26 और 27 नवंबर को ट्रेन नंबर 58660 राउरकेला - हटिया पैसेंजर।
    • 26 और 27 नवंबर को ट्रेन नंबर 68035 टाटानगर - हटिया मेमू।
    • 25 और 26 नवंबर को ट्रेन नंबर 68036 हटिया -टाटानगर मेमू ।
    • 25, 26 और 27 नवंबर को ट्रेन नंबर 68023/68024 झाड़ग्राम - पुरुलिया -झाड़ग्राम मेमू ।