    नशे के खिलाफ चक्रधरपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, 68 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ युवक गिरफ्तार

    By Rupesh Kumar VickyEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 02:57 PM (IST)

    चक्रधरपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को 68 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछ ...और पढ़ें

    68 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ युवक गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। जिस युवा पीढ़ी के बल पर भारत को आर्थिक महाशक्ति मिल सकती है, वह आज नशे के दलदल में डूबती जा रही है। दरअसल, इन दिनों चक्रधरपुर की युवा पीढ़ी में तेजी से नशे की ब्राउन शुगर की लत लग गई है। वहीं शहर के गली मोहल्लों में ब्राउन शुगर की बिक्री हो रही है। 

    इस बात की जानकारी मिलने पर चक्रधरपुर पुलिस ने टोकलो रोड में छापेमारी कर ब्राउन शुगर बेचने वाले एक युवक को 68 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 

    टोकलो रोड का रहने वाला है आरोपी

    चक्रधरपुर थाने में एसडीपीओ शिवम प्रकाश ने बताया कि गिरफ्तार युवक का नाम राजा सिंह है और वह टोकलो रोड का रहने वाला है । छापेमारी के दौरान राजा सिंह ने ब्राउन शुगर की 68 पुड़िया को मोबाइल फोन के बैक कवर के अंदर छिपा कर रखा था। जिसमें से 17 पीस लाल और 51 पीस सफेद ब्राउन शुगर के पाउडर वाली पुड़िया थी। इसके अलावा एक मोबाइल फोन और अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। 

    एसडीपीओ ने बताया की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि टोकलो रोड निवासी राजा सिंह के द्वारा  नशे का अवैध कारोबार किया जा रहा है। 

    रात सवा नौ बजे आरोपी के घर पहुंची पुलिस 

    पुलिस ने कार्रवाई के लिए पहले उसके खिलाफ मामला दर्ज किया और सर्च वारंट लेकर बुधवार की रात करीबन सवा नौ बजे उसके राजा सिंह के घर पर पहुंची थी। 

    छापेमारी टीम में एसडीपीओ शिवम प्रकाश, थाना प्रभारी  अवधेश कुमार, सब इंस्पेक्टर प्यारे हसन, सुनील कुमार पांडेय, अंजारुल हक, दिलीप कुमार और बीरबल चौबे के साथ पुलिस के जवान शामिल थे।