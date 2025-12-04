Language
    टोकलो रोड पर चक्रधरपुर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, ओड़िशा के मवेशी तस्कर दबोचे गए

    By Dinesh Sharma Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 06:13 PM (IST)

    चक्रधरपुर पुलिस ने टोकलो रोड पर कार्रवाई करते हुए ओडिशा के दो पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक पिकअप वाहन और सात भैंसों को जब्त किया। तस्क ...और पढ़ें

    गुरुवार को प्रेसवार्ता में जानकारी देते पुलिस पदाधिकारी व पीछे खड़े आरोपी।

    संवाददाता, जागरण, चक्रधरपुर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पशु तस्करी में शामिल दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। टोकलो रोड इलाके में छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक मालवाहक पिकअप वाहन और उस पर लदे सात भैंस (छोटा काड़ा) भी जब्त किए। 

    पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तस्कर टोकलो रोड से भैंसों को लादकर चक्रधरपुर बाजार की ओर ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही छापेमारी टीम का गठन किया गया और तत्परता से कार्रवाई की गई।
     
    थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अवधेश कुमार के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर प्यारे हसन, सुनील कुमार पांडेय, अंजारुल हक, दिलीप कुमार और एएसआई बीरबल चौबे की टीम ने शीतला मंदिर के पास वाहन को रोका। पिकअप वाहन (ओडी 34 आर 2627) को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। 
     
    वाहन में सात भैंस लदे मिले। पूछताछ के बाद पुलिस ने दो तस्करों 35 वर्षीय विजय मल्लिक और 20 वर्षीय विभव प्रसाद साहू को गिरफ्तार कर लिया। 
     
    दोनों आरोपी ओड़िशा के जाजपुर जिले के खयराबाद (थाना पानीकुई) के रहने वाले हैं। प्रेसवार्ता में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) शिवम प्रकाश ने कहा कि क्षेत्र में पशु तस्करी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 
     
    उन्होंने कहा कि गोवंशीय पशुओं की तस्करी पर पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। तस्करों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे इस अवैध धंधे को छोड़ दें, वरना सख्‍त कार्रवाई की जाएगी।