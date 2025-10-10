चाईबासा में एक ही रात में टूटे दो आलू गोदाम सहित 3 दुकानों के ताले, 50000 रुपये से अधिक की चोरी

सदर बाजार मुख्य मार्ग और तंबाकू पट्टी में हुई इस वारदात में दो आलू गद्दी से करीब 25-25 हजार रुपये नकद और दो मोबाइल फोन चोरी कर लिए गए। वहीं, दरिपा इलेक्ट्रिक के मकान से चोरों ने एक आईफोन और 500 रुपये नकद पर हाथ साफ किया।

जागरण संवाददाता, चाईबासा। शहर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सदर थाना क्षेत्र के मधु बाजार इलाके में गुरुवार की रात चोरों ने एक साथ तीन घरों को निशाना बनाया।

गौर करने वाली बात यह है कि यह वारदात सदर थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर हुई। शुक्रवार सुबह जब गोदाम मालिक ने ताला टूटा देखा तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि मधु बाजार और आसपास के क्षेत्रों में पिछले कुछ महीनों से चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब तक लगभग आधा दर्जन मामले थाने में दर्ज हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अधिकतर मामलों का खुलासा नहीं कर पाई है। चाईबासा बस स्टैंड, नीमडीह और टुंगारी इलाकों में भी हाल के दिनों में कई घरों और दुकानों में सेंधमारी हो चुकी है।