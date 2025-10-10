चाईबासा में एक ही रात में टूटे दो आलू गोदाम सहित 3 दुकानों के ताले, 50000 रुपये से अधिक की चोरी
चाईबासा के मधु बाजार में चोरों ने एक रात में तीन घरों को निशाना बनाया, जिसमें दो आलू गोदामों से 50,000 रुपये और मोबाइल फोन चोरी हुए। सदर थाना से नजदीक हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है, वहीं स्थानीय लोगों ने गश्त बढ़ाने की मांग की है।
जागरण संवाददाता, चाईबासा। शहर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सदर थाना क्षेत्र के मधु बाजार इलाके में गुरुवार की रात चोरों ने एक साथ तीन घरों को निशाना बनाया।
सदर बाजार मुख्य मार्ग और तंबाकू पट्टी में हुई इस वारदात में दो आलू गद्दी से करीब 25-25 हजार रुपये नकद और दो मोबाइल फोन चोरी कर लिए गए। वहीं, दरिपा इलेक्ट्रिक के मकान से चोरों ने एक आईफोन और 500 रुपये नकद पर हाथ साफ किया।
गौर करने वाली बात यह है कि यह वारदात सदर थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर हुई। शुक्रवार सुबह जब गोदाम मालिक ने ताला टूटा देखा तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि मधु बाजार और आसपास के क्षेत्रों में पिछले कुछ महीनों से चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब तक लगभग आधा दर्जन मामले थाने में दर्ज हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अधिकतर मामलों का खुलासा नहीं कर पाई है। चाईबासा बस स्टैंड, नीमडीह और टुंगारी इलाकों में भी हाल के दिनों में कई घरों और दुकानों में सेंधमारी हो चुकी है।
व्यवसायियों का आरोप है कि रात के समय पुलिस गश्त बेहद कमजोर है। बार-बार शिकायत के बावजूद इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। व्यापार मंडल ने प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
