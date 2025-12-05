चाईबासा में रेस्टोरेंट की पार्किंग से चोरी की गईं दो मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, चाईबासा। सेफरन सुईट्स रेस्टोरेंट की पार्किंग के बाहर से 1 दिसंबर को दो मोटरसाइकिल व एक स्कूटी चोरी करने वाले चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर घटना का उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने आरोपितों के पास से चोरी के वाहन भी बरामद कर लिये हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गिरफ्तार किये गये आरोपितों में खप्परसाई निवासी बागुन लुगुन (19 वर्ष) और अभिमन्यु तियु (24 वर्ष) शामिल हैं जबकि एक नाबालिग है। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बहामन टुटी ने शुक्रवार को बताया कि गत 1 दिसंबर की रात मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में सेफरन सुईट्स रेस्टोरेंट की पार्किंग से दो मोटरसाइकिल और एक स्कूटी चोरी हो गई थी। इस संबंध में 2 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई।

कांड की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जिला स्कूल मैदान से दो अपराधी और एक विधि-विरुद्ध किशोर को गिरफ्तार किया। रोड के किनारे झाड़ी से बरामद किया गया गिरफ्तार व्यक्तियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उनकी निशानदेही पर चोरी की गई दो मोटरसाइकिल और एक स्कूटी को मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा रोड के किनारे झाड़ी से बरामद किया गया।