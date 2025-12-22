चाईबासा-सरायकेला मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक-कार की टक्कर में दो की मौत और 1 घायल
चाईबासा-सरायकेला मार्ग पर थोलको गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जमशेदपु ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चाईबासा। चाईबासा- सरायकेला मार्ग में सोमवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और एक व्यक्ति की हालत गंभीर है।
बताया जा रहा है कि जमशेदपुर के टेलर संगठन के सदस्य राजू यादव अपने ड्राइवर और एक मिस्त्री को लेकर चाईबासा आ रहे थे। चालियामा में उनकी ट्रेलर गाड़ी खराब हो गई थी, जिसे बनाने के लिए वे लोग आ रहे थे।
इसी दौरान सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिला के सीमावर्ती गांव थोलको के पास चाईबासा से सरायकेला की ओर जा रहे ट्रक ने स्विफ्ट डिजायर कार को टक्कर मार दी।
दोनों गाड़ियों के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्विफ्ट डिजायर कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर है। उसे सरायकेला सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से जमशेदपुर रेफर कर दिया गया है।
चाईबासा और सरायकेला जिला में प्रतिदिन हो रही सड़क दुर्घटना में प्रशासन के किए गए सुरक्षा उपाय पर सवाल खड़ा कर दिया है।
पश्चिम सिंहभूम जिला में 2025 में 201 लोगों की सड़क दुर्घटना से मौत हुई है। जबकि सरायकेला जिला में 2025 में 240 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हो चुकी है।
इसके बावजूद प्रशासन इस और गंभीरता से कोई कदम नहीं उठा रहा। जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है।
