Chaibasa News: सब्जी नहीं बनाने पर महिला बेटे की कर रही थी पिटाई, पति ने मना किया, फिर...

नोवामुंडी थाने की पुलिस ने मंगलवार सुबह शव को पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा सदर अस्पताल भेज दिया है। स्वजनों से पूछताछ के दौरान बताया गया कि बाहदा गांव के सुखराम तिरिया नोवामुंडी में शेवरोक्स ठेका कंपनी में मजदूरी करता है।

स्वजन फंदे से झूलती बासमती को उतारने के बाद देर रात इलाज के लिए नोवामुंडी टीएमएच अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया।

संवाद सूत्र,चाईबासा। नोवामुंडी,जेटेया थाना क्षेत्र के बाहदा गांव में मंगलवार शाम बासमती तिरिया 38 वर्ष ने गले में साड़ी के फंदे डालकर खुदकुशी कर ली।

उनके दो बेटे व दो बेटिया हैं। बासमती तिरिया ने मंगलवार की शाम अपने बड़े बेटे को सब्जी बनाने के लिए कहा था। बेटे के सब्जी बनाने में विलंब करने से नाराज महिला ने उसकी पिटाई कर रही थी।

सुखराम तिरिया ने उसे मना किया। इसी से नाराज महिला ने घर के दूसरे कमरे में जाकर गले में साड़ी का फंदा बनाकर उससे लटक कर जान दे दी।

छोटी बेटी ने खिड़की से झांक कर देखा तो वह लटक रही थी। बच्चों की रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग दौड़े। घटना स्थल पर पहुंचे। तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। फंदे से लटकते शव को नीचे उतारने के बाद नोवामुंडी अस्पताल लाया गया था।



