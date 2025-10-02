Chaibasa News: सड़क हादसे में रुंगटा माइंस से जुड़े दो ठेका मजदूरों की मौत, बाइक से जा रहे थी ड्यूटी

जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टाटा-चाईबासा मुख्य मार्ग पर गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में दो ठेका मजदूरों की मौत हो गई।

हादसा भादुड़ी गांव के पास हुआ, जब एक तेज रफ्तार ओवरलोडेड भारी वाहन ने बाइक सवारों को पीछे से टक्कर मार दी।

मृतकों की पहचान अजय सामड (भोंडा, कुमारडुंगी) और कुलदीप तामसोय (जंगीबुरू, मंझरी) के रूप में हुई है। दोनों चालियामा स्थित रुंगटा माइंस में ठेकेदार के अधीन मजदूरी करते थे और वहीं रहते थे।

बाइक से चाईबासा आ रहे थे, तभी हो गया हादसा

ड्यूटी पूरी करने के बाद वे सुबह बाइक से चाईबासा आ रहे थे, तभी हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भारी वाहन में आयरन ओर लदा हुआ था और उसकी रफ्तार काफी तेज थी।