Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Chaibasa News: सड़क हादसे में रुंगटा माइंस से जुड़े दो ठेका मजदूरों की मौत, बाइक से जा रहे थी ड्यूटी

    By Jagran News Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 11:11 PM (IST)

    पश्चिमी सिंहभूम जिले के टाटा-चाईबासा मुख्य मार्ग पर गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में दो ठेका मजदूरों की मौत हो गई। हादसा भादुड़ी गांव के पास हुआ जब एक तेज रफ्तार ओवरलोडेड भारी वाहन ने बाइक सवारों को पीछे से टक्कर मार दी। दोनों चालियामा स्थित रुंगटा माइंस में ठेकेदार के अधीन मजदूरी करते थे और वहीं रहते थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    सड़क हादसे में रुंगटा माइंस से जुड़े दो ठेका मजदूरों की मौत हो गई।

    जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टाटा-चाईबासा मुख्य मार्ग पर गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में दो ठेका मजदूरों की मौत हो गई।

    हादसा भादुड़ी गांव के पास हुआ, जब एक तेज रफ्तार ओवरलोडेड भारी वाहन ने बाइक सवारों को पीछे से टक्कर मार दी।

    मृतकों की पहचान अजय सामड (भोंडा, कुमारडुंगी) और कुलदीप तामसोय (जंगीबुरू, मंझरी) के रूप में हुई है। दोनों चालियामा स्थित रुंगटा माइंस में ठेकेदार के अधीन मजदूरी करते थे और वहीं रहते थे।

    बाइक से चाईबासा आ रहे थे, तभी हो गया हादसा

    ड्यूटी पूरी करने के बाद वे सुबह बाइक से चाईबासा आ रहे थे, तभी हादसा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भारी वाहन में आयरन ओर लदा हुआ था और उसकी रफ्तार काफी तेज थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टक्कर लगते ही दोनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।

    सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।

    पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने बताया कि दोनों बेहद मेहनती और जिंदादिल इंसान थे।

    उनकी असमय मौत से परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।