चाईबासा के लक्ष्य ने रचा इतिहास, पहले प्रयास में सीए परीक्षा में हासिल की आल इंडिया 14वीं रैंक

संवाद सहयोगी, चाईबासा। कड़ी मेहनत, लगन और अटूट विश्वास से सफलता कैसे पाई जाती है, इसका जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया है चाईबासा के लक्ष्य अग्रवाल ने। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) परीक्षा में पहले ही प्रयास में आल इंडिया 14वां स्थान प्राप्त कर चाईबासा का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लक्ष्य अग्रवाल ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता ऋचा अग्रवाल और राजेश अग्रवाल को देते हुए कहा कि यह उपलब्धि उनके निरंतर सहयोग और प्रेरणा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि “पिता का सपना था कि वे सीए बनें, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहीं। आज उनका वह सपना पूरा कर मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं।”

कोलकाता से स्नातक किया लक्ष्य ने बताया कि उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई संत विवेका इंग्लिश स्कूल, चाईबासा से और 12वीं डीएवी पब्लिक स्कूल, चाईबासा से पूरी की। इसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज, कोलकाता से स्नातक किया और सीए बनने की तैयारी शुरू की।

उन्होंने कहा कि तीन साल के कोर्स के दौरान उन्होंने रोजाना तीन से चार घंटे नियमित पढ़ाई की और परीक्षा के अंतिम छह महीनों में छह घंटे प्रतिदिन अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें रैंक आने की उम्मीद थी, लेकिन 14वीं रैंक मिलना एक सपने के सच होने जैसा है।

चाईबासा में हर्ष का वातावरण पिता राजेश अग्रवाल ने भावुक होकर कहा“जो सपना मैं पूरा नहीं कर पाया, आज बेटे ने उसे साकार कर दिया। यह हमारे परिवार के लिए गौरव का क्षण है।” माता ऋचा अग्रवाल ने कहा कि लक्ष्य ने हमेशा आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ मेहनत की, जिसका परिणाम आज सबके सामने है।