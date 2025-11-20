सारंडा में नक्सलियों की खैर नहीं, डीजीपी तदाशा मिश्रा ने सुरक्षा बलों की तैनाती और समन्वय पर की गई विस्तृत चर्चा

जागरण संवाददाता, चाईबासा। झारखंड की प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा बुधवार को चाईबासा दौरे पर पहुंचीं। टाटा कालेज मैदान स्थित हेलीपैड पर कोल्हान रेंज के डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा, उपायुक्त चंदन कुमार, एसपी अमित रेणु सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

औपचारिक स्वागत के बाद डीजीपी को गार्ड ऑफ नर दिया गया। हेलीपैड से डीजीपी मिश्रा सीधे जिला समाहरणालय स्थित पुलिस कार्यालय सभागार पहुंचीं, जहां उन्होंने सारंडा में माओवादियों के खिलाफ जारी अभियान की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक में जिले में माओवादियों के विरुद्ध चल रहे सर्च आपरेशन, जंगल क्षेत्रों में अभियान के दौरान आने वाली चुनौतियों, सुरक्षा बलों की तैनाती, समन्वय और संसाधनों के उपयोग सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन चर्चा हुई। जमीनी स्तर पर चुनौतियां सबसे बड़ी : डीजीपी डीजीपी मिश्रा ने कहा कि नक्सल विरोधी अभियानों की वास्तविक कठिनाई इसके जमीनी कार्यान्वयन में सामने आती है। ऐसे अभियानों में पुलिस, वन विभाग और सिविल प्रशासन के बीच मजबूत समन्वय को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।