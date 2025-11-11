Chaibasa Crime News: चाचा ने रिश्ते को किया कलंकित, भतीजी से नाजायज संबंध, भेजा गया जेल

संवाद सूत्र,नोवामुंडी। Chaibasa News नोवामुंडी,जेटेया थाने की पुलिस ने मंगलवार को रिश्ते में चाचा को भतीजी से नाजायज संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार कर चाईबासा कोर्ट चलान कर दिया है। वहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

पुलिस ने पीड़िता को चाईबासा सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराया। जेटेया थाने में भतीजी ने चाचा के खिलाप प्राथमिकी दर्ज कराई है। जेटेया थाने पुलिस ने बताया कि गांव के युवक ने रिश्ते को कलंकित किया है। अपने पास रखकर बचपन से परवरिश की, फिर ... 2015 से कुमारडोंगी थाने क्षेत्र से रिश्ते की भतीजी को बचपन से लाकर परवरिश कर रहा था। भतीजी के बालिग होने के बाद चाचा ने पिछले पांच वर्षों से चाची की अनुपस्थिति में उसका शारीरिक शोषण करता रहा।