    Chaibasa Crime News: चाचा ने रिश्ते को किया कलंकित, भतीजी से नाजायज संबंध, भेजा गया जेल

    By Parmanand Gope Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 03:47 PM (IST)

    नोवामुंडी में, जेटेया थाना की पुलिस ने एक चाचा को अपनी भतीजी के साथ नाजायज संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी ने पीड़िता को दूसरे राज्य में भेजने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। अदालत ने आरोपी को जेल भेज दिया है।

    रिश्ते में चाचा को भतीजी से नाजायज संबंध रखने के आरोप में जेल भेज दिया गया है।

    संवाद सूत्र,नोवामुंडी। Chaibasa News नोवामुंडी,जेटेया थाने की पुलिस ने मंगलवार को रिश्ते में चाचा को भतीजी से नाजायज संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार कर चाईबासा कोर्ट चलान कर दिया है। वहां से उसे जेल भेज दिया गया है। 

    पुलिस ने पीड़िता को चाईबासा सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराया। जेटेया थाने में भतीजी ने चाचा के खिलाप प्राथमिकी दर्ज कराई है। जेटेया थाने पुलिस ने बताया कि गांव के युवक ने रिश्ते को कलंकित किया है।

    अपने पास रखकर बचपन से परवरिश की, फिर ...

    2015 से कुमारडोंगी थाने क्षेत्र से रिश्ते की भतीजी को बचपन से लाकर परवरिश कर रहा था। भतीजी के बालिग होने के बाद चाचा ने पिछले पांच वर्षों से चाची की अनुपस्थिति में उसका शारीरिक शोषण करता रहा।

    पीड़िता नहीं चाहते हुए भी सहती रही। चाची को इसकी भनक लगते ही पीड़िता को चाचा के खिलाफ थाने की शरण में जाने को कहा। बाद में ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

    शाररिक शोषण की ऑनलाइन प्राथमिकी के बाद पुलिस हरकत में आई

    शाररिक शोषण मामले को लेकर ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित चाचा को गिरफ्तार कर लिया है।

    गांव वालों से पूछताछ करने पर बताया कि आरोपित ने ऑनलाइन केस दर्ज होने की खबर मिलने के बाद पीड़िता भतीजी को गांव की एक लड़की के साथ दूसरे राज्य में रोजगार के लिए भेजकर पीछा छुड़ाने का प्रयास किया। परंतु उसकी चाल काम नहीं आई।