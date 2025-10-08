Language
    Chaibasa Crime News: गुवा के उप डाकपाल ने उड़ाए 50 लाख, ऑनलाइन जुए में गंवाई जनता की जमा पूंजी

    By Sudhir Pandey Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:41 PM (IST)

    पश्चिमी सिंहभूम जिला में गुवा रेलवे मार्केट स्थित डाकघर में पदस्थापित तत्कालीन उप डाकपाल विकास चंद्र कुलिया को पुलिस ने लगभग 50 लाख रुपये की फर्जी निकासी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। उसने डाकघर की विभिन्न बचत योजनाओं के खाताधारकों की राशि का दुरुपयोग कर ऑनलाइन जुए और कसीनो एप में रकम उड़ाई।

    उप डाकपाल विकास चंद्र कुलिया ने 50 लाख रुपये की फर्जी निकासी कर ली है।

    संवाद सूत्र, गुवा । पश्चिमी सिंहभूम जिला में गुवा रेलवे मार्केट स्थित डाकघर में पदस्थापित तत्कालीन उप डाकपाल विकास चंद्र कुलिया (46 वर्ष) को पुलिस ने लगभग 50 लाख रुपये की फर्जी निकासी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है।

    आरोप है कि उसने डाकघर की विभिन्न बचत योजनाओं के खाताधारकों की राशि का दुरुपयोग कर ऑनलाइन जुए और कसीनो एप में रकम उड़ाई।

    50.56 लाख रुपये की फर्जी निकासी की

    जानकारी के अनुसार, मामला 1 फरवरी 2023 से 19 जून 2025 के बीच का है। इस अवधि में आरोपी ने 50 लाख 56 हजार 473 रुपये की राशि की फर्जी निकासी की।

    इस संबंध में डाक निरीक्षक सुमन कुमार सांमता की शिकायत पर गुवा थाना कांड संख्या 34/2025 के तहत मामला दर्ज किया गया।

    जांच के क्रम में खुलासा हुआ कि आरोपी विकास चंद्र कुलिया ने निकाली गई रकम को डेल्टा एक्सचेंज और धूम 999 कैसिनो एप जैसे ऑनलाइन जुए प्लेटफार्मों पर गंवा दिए।

    इसके अलावा, वह स्थानीय जुआ स्थलों जैसे मुर्गा पाड़ा और हब्बा डब्बा में भी भारी रकम हार गया।

    आरोपी के एसबीआइ और डाकघर खातों की जांच में भारी वित्तीय लेनदेन के प्रमाण मिले हैं।

    मामले की गंभीरता को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (किरीबुरू) अजय केरकेट्टा के नेतृत्व में एक टीम गठित कर टुंगरी स्थित आवास पर छापेमारी की गई।

    छापेमारी कर आरोपी को घर से दबोचा 

    छापेमारी के दौरान आरोपी को उसकी पत्नी और दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से ओपो कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद किया है।

    पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। बताया जाता है कि गिरफ्तार उप डाकपाल विकास चंद्र कुलिया एक अच्छे और शिक्षित परिवार से संबंध रखता है।

    लेकिन गुवा के माहौल और स्थानीय जुआरियों व नशेड़ियों के संपर्क में आकर वह भटकाव के रास्ते पर चला गया। वह जुए और गलत संगत की दलदल में फंसता गया।