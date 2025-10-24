चाईबासा में ब्लड बैंक पर थैलीसिमिया बच्चे को HIV पॉजिटिव रक्त चढ़ाने का आरोप

संवाद सहयोगी, चाईबासा। सदर अस्पताल चाईबासा के ब्लड बैंक में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। मंझारी प्रखंड के सात साल के थैलीसिमिया पीड़ित बच्चे को कथित तौर पर एचआईवी पॉजिटिव रक्त चढ़ाने का आरोप लगाया गया है। परिजनों ने इस मामले की शिकायत उपायुक्त और राज्य सरकार से की है।

मंझारी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कुंकल ने आरोप लगाया कि जिस बच्चे को एचआईवी पाजिटिव रक्त चढ़ाया गया, उसी की बुआ के साथ एक साल पहले ब्लड बैंक कर्मचारी मनोज कुमार द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था।

इस मामले में सदर थाना में केस भी दर्ज किया गया था और मामला अदालत में चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि बदले की भावना से यह घटना हुई है और मांग की कि उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।