चाईबासा में बालू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 3 ट्रैक्टर और 10 बेलचे जब्त; दो पर FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में बालू के अवैध खनन और परिवहन की लगातार शिकायतें मिलने के बाद जिला खनन विभाग ने शुक्रवार को कड़ी कार्रवाई की। चाईबासा शहर से सटे पम्पाड़ा और तांतनगर के इलीगाड़ा में संगम तट के किनारे औचक छापेमारी की गई, जिसमें प्रशासन ने बालू माफियाओं पर शिकंजा कसा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना के अनुसार सुबह सात बजे खान निरीक्षक निखिल कुमार दास अपनी टीम के साथ तांतनगर की ओर निकले। पम्पाड़ा में बालू लदा एक ट्रैक्टर देखकर उसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक मौके से फरार हो गया। ट्रैक्टर को बालू सहित जब्त कर लिया गया।

अवैध खनन की चल रही थी तैयारी इसके बाद टीम संगम तट के पास पहुंची, जहां अवैध खनन की तैयारी चल रही थी और बालू को ट्रैक्टर में लोड किया जा रहा था। टीम को देखकर खनन करने वाले लोग भाग खड़े हुए। कुछ का पीछा करने पर चालक ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया।

इस कार्रवाई में पम्पाड़ा से एक ट्रैक्टर और संगम तट से दो खाली ट्रैक्टर-ट्राली बरामद की गई। तांतनगर ओपी में खनन के लिए उपयोग में आने वाले 10 बेलचे भी जब्त कर पुलिस की अभिरक्षा में रखवाए गए। दोनों ट्रैक्टरों के चालक और मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस वर्तमान में वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर से मालिक का पता लगा रही है।

कार्रवाई ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया इलीगड़ा घाट क्षेत्र से बालू माफिया बड़ी मात्रा में अवैध खनन कर रहे हैं। लगातार शिकायतों के बाद जिला खनन विभाग और पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की छापेमारी नियमित रूप से जारी रहेगी और अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।