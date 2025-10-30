चाईबासा में डीसी-एसपी ने अवैध मादक पदार्थों पर कसी लगाम, ड्रोन से होगी निगरानी
चाईबासा में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में नार्को को-आर्डिनेशन सेंटर की बैठक हुई, जिसमें अवैध मादक पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया गया। उपायुक्त ने अफीम की खेती वाली जमीनों पर वैकल्पिक कृषि को बढ़ावा देने और पिछले वर्ष की अवैध खेती की रिपोर्ट जियो-टैग फोटो के साथ देने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने ड्रोन से निगरानी रखने और शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में जांच अभियान चलाने की बात कही। जिला प्रशासन ने मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कही।
संवाद सहयोगी, चाईबासा। जिला मुख्यालय में गुरुवार को नार्को को-आर्डिनेशन सेंटर की बैठक उपायुक्त चंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक अमित रेणू की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले में अवैध मादक पदार्थों की खेती, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को लेकर चर्चा हुई।
वैकल्पिक कृषि, पौधारोपण और बागवानी को दें बढ़ावा :
उपायुक्त चंदन कुमार ने कहा कि प्री-कल्टीवेशन अभियान के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन को रोकने के लिए स्थानीय लोगों से समन्वय स्थापित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि जहां पहले अवैध अफीम की खेती की जाती थी, उन जमीनों पर वैकल्पिक कृषि, पौधारोपण और बागवानी को बढ़ावा दिया जाए, ताकि ग्रामीणों को नशे की खेती से दूर रखा जा सके।
