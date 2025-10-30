चाईबासा में डीसी-एसपी ने अवैध मादक पदार्थों पर कसी लगाम, ड्रोन से होगी निगरानी

संवाद सहयोगी, चाईबासा। जिला मुख्यालय में गुरुवार को नार्को को-आर्डिनेशन सेंटर की बैठक उपायुक्त चंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक अमित रेणू की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिले में अवैध मादक पदार्थों की खेती, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को लेकर चर्चा हुई।

वैकल्पिक कृषि, पौधारोपण और बागवानी को दें बढ़ावा : उपायुक्त चंदन कुमार ने कहा कि प्री-कल्टीवेशन अभियान के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन को रोकने के लिए स्थानीय लोगों से समन्वय स्थापित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि जहां पहले अवैध अफीम की खेती की जाती थी, उन जमीनों पर वैकल्पिक कृषि, पौधारोपण और बागवानी को बढ़ावा दिया जाए, ताकि ग्रामीणों को नशे की खेती से दूर रखा जा सके।

जियो-टैग फोटो सहित सत्यापन प्रतिवेदन दें :

उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों और थाना प्रभारियों को आदेश दिया कि पिछले वर्ष की गई अवैध अफीम खेती को नष्ट करने की रिपोर्ट तैयार करें और जियो-टैग फोटो सहित सत्यापन प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराएं। साथ ही, पिछले वर्षों के दर्ज मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

शुरुआत में ही अफीम के पौधे किए जाएंगे नष्ट :

पुलिस अधीक्षक अमित रेणू ने कहा कि अब ड्रोन की मदद से पुराने और नए स्थलों की निगरानी की जाएगी तथा फसलों को प्रारंभिक अवस्था में ही नष्ट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित इलाकों में यह अभियान सीआरपीएफ के समन्वय से चलाया जाएगा।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगा विशेष जांच अभियान :

एसपी ने कफ सिरप, डेंड्राइट और अन्य रासायनिक नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री पर विशेष नजर रखने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा, ताकि जिले में किसी भी रूप में नशे का कारोबार न पनप सके।

मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी :