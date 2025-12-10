Language
    पिस्टल दिखाकर बैल व्यापारी से 85 हजार की लूट, बलांडिया जंगल में दिनदहाड़े छिनैती

    By Sudhir PandeyEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 12:06 PM (IST)

    पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड में एक चौंकाने वाली घटना में, बलांडिया जंगल में दिनदहाड़े पिस्टल दिखाकर एक बैल व्यापारी से 85 हजार रुपये की लूट हो गई। पुलिस म ...और पढ़ें

    बैल व्यापारी से 85 हजार की लूट

    संवाद सूत्र, कुमारडुंगी। कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के बलांडिया जंगल में  दिनदहाड़े बैल व्यापारी से पिस्टल दिखाकर 85 हजार रुपये नगद, पर्स, मोबाइल व चांदी की चेन लूट लिए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। 

    पीड़ित कुमारडुंगी गांव निवासी बैल व्यापारी अर्जुन महाकुड़ ने बताया कि हाटगम्हरिया बाजार में बैल बेचकर वह घर लौट रहे थे, तभी बलांडिया जंगल के पास पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने रास्ता रोक लिया।

    विरोध करने पर जंगल के अंदर से दो और बदमाश निकले

    पीड़ित के अनुसार, तोरलो मोड़ के पास तीन बदमाश बड़े-बड़े डंडे लिए पुलिया पर बैठे थे। जैसे ही उन्होंने मोटरसाइकिल रोकी, पीछे से दो अपराधी बाइक पर आए और एक ने सिर पर पिस्टल सटा दी। विरोध करने पर जंगल के अंदर से दो और बदमाश निकले, जिनमें से एक के पास हंसुआ था। 

    उसी ने पीड़ित के दाहिने पैर पर वार किया, जबकि पिस्टलधारी ने सिर पर हमला कर दिया। इसके बाद डंडा लिए तीनों बदमाश भी आ गए और पीट-पीटकर रुपये देने को कहा। जान से मारने की धमकी पर पीड़ित ने जेब में रखे 85 हजार रुपये निकालकर दे दिए। 

    चांदी की चेन, मोबाइल और पर्स भी लूटे

    बदमाश गले की चांदी की चेन, मोबाइल और पर्स भी लूटकर जंगल की ओर फरार हो गए। किसी तरह जान बचाकर अर्जुन महाकुड़ थाना पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी।

    थाना प्रभारी रंजीत उरांव ने बताया कि अर्जुन महाकुड़ के बयान पर छह अज्ञात अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हाटगम्हरिया व मंझारी थाना बल के साथ एक संयुक्त जांच दल का गठन किया गया है, जिसमें टेक्निकल टीम भी शामिल है।

    पुलिस ने बलांडिया जंगल का चप्पा-चप्पा छान मारा, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। थाना प्रभारी ने दावा किया कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    जनवरी 2025 में भी इसी स्थान पर हुई थी लूट

    कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के इसी बलांडिया जंगल में जनवरी 2025 में तीन बैल व्यापारियों से पिस्टल दिखाकर 25 हजार रुपये नगद और एक होंडा साइन मोटरसाइकिल लूट ली गई थी। उस मामले में पुलिस ने अपराधियों की पहचान तो कर ली, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।

    थाना से महज चार किलोमीटर दूर दिनदहाड़े लगातार दूसरी बार हुई ऐसी घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इलाके में सुरक्षा को लेकर दहशत का माहौल है।