    आद्रा मंडल में 10-16 नवंबर तक 8 ट्रेनें रद, 10 शॉर्ट टर्मिनेट; 2 ट्रेनें लेट

    By Rupesh Kumar VickyEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 05:18 PM (IST)

    दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में रखरखाव के कारण 10 से 16 नवंबर तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। आठ ट्रेनें रद्द रहेंगी, दस शॉर्ट टर्मिनेट होंगी, और दो देरी से चलेंगी। रद्द ट्रेनों में आसनसोल-पुरुलिया और आद्रा-मेदिनीपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल शामिल हैं। धनबाद-पुरुलिया एक्सप्रेस अब आद्रा में ही समाप्त होगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा योजना बनाते समय बदलावों का ध्यान रखें।

    10-16 नवंबर तक 8 ट्रेनें रद

    जागरण संवाददाता, चक्रधरपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में होने वाले विकास कार्यों के चलते 10 से 16 नवंबर के बीच आठ ट्रेनों का परिचालन रद कर दिया है, जबकि 10 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलाएगी।

    वहीं दो ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है। इस फैसले का असर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के हजारों यात्रियों पर पड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें।

    ये ट्रेनें इन तिथियों में रद रहेगी

    • 10 नवंबर को ट्रेन संख्या ट्रेन संख्या 68077/68078 आद्रा-भागा-आद्रा मेमू का परिचालन रद रहेगी ।
    • 11 नवंबर को ट्रेन संख्या 68046/68045 आसनसोल-आद्रा-आसनसोल मेमू का परिचालन रद रहेगी ।
    • 16 नवंबर को ट्रेन संख्या 68053/68054 आद्रा- बाराभूम- आद्रा मेमू पैसेंजर का परिचालन रद रहेगी ।
    • 10,12,13 और 15 नवंबर को ट्रेन संख्या 68075 आद्रा - भोजूडीह मेमू का परिचालन रद रहेगी ।
    • 11,13, 14 और 16 नवंबर को ट्रेन संख्या 68076 भोजूड़ीह- आद्रा मेमू का परिचालन रद रहेगी ।

    ये ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन कर चलेगी

    विकास कार्यों के कारण कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को उनके गंतव्य से पहले ही रोक दिया जाएगा। ये ट्रेनें निर्धारित स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से रद रहेंगी।

    • झाड़ग्राम-धनबाद एक्सप्रेस (18019/18020): 10 और 13 नवंबर को यह ट्रेन बोकारो स्टील सिटी स्टेशन तक ही जाएगी। बोकारो और धनबाद के बीच यह ट्रेन रद रहेगी।
    • बर्धमान-हटिया मेमू एक्सप्रेस (13503/13504): 10 और 13 नवंबर को यह ट्रेन गोमो स्टेशन तक ही चलेगी। गोमो और हटिया के बीच इसका परिचालन रद रहेगा।
    • आसनसोल-पुरुलिया एक्सप्रेस (63594/63593): 16 नवंबर को यह ट्रेन आद्रा स्टेशन तक ही चलेगी । पुरुलिया आद्रा स्टेशनों के बीच इसका परिचालन रद रहेगी ।
    • शालीमार- भोजूड़ीह एक्सप्रेस
    • (12885/12886 ) 10 नवंबर को यह ट्रेन आद्रा स्टेशन तक चलेगी । आद्रा से भोजूड़ीह के बीच इसका परिचालन रद रहेगी ।
    • टाटानगर - आसनसोल मेमू- बराभूम मेमू (68056/68060 ) 11 नवंबर को यह ट्रेन आद्रा स्टेशन तक चलेगी । आद्रा से आसनसोल स्टेशन के बीच इस ट्रेन का परिचालन रद रहेगी ।

    ये ट्रेनें लेट से देरी से चलेंगी

    कुछ ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है और वे अपने निर्धारित समय से देरी से खुलेंगी।

    • बक्सर-टाटानगर एक्सप्रेस (18184): 16 नवंबर को यह ट्रेन बक्सर स्टेशन से 60 मिनट यानी एक घंटे की देरी से टाटानगर के लिए रवाना होगी।
    • खड़गपुर -हटिया एक्सप्रेस (18035) 16 नवंबर को यह ट्रेन हटिया स्टेशन से 180 मिनट लेट से खड़गपुर के लिए रवाना होगी।