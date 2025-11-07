आद्रा मंडल में 10-16 नवंबर तक 8 ट्रेनें रद, 10 शॉर्ट टर्मिनेट; 2 ट्रेनें लेट

दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में रखरखाव के कारण 10 से 16 नवंबर तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। आठ ट्रेनें रद्द रहेंगी, दस शॉर्ट टर्मिनेट होंगी, और दो देरी से चलेंगी। रद्द ट्रेनों में आसनसोल-पुरुलिया और आद्रा-मेदिनीपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल शामिल हैं। धनबाद-पुरुलिया एक्सप्रेस अब आद्रा में ही समाप्त होगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा योजना बनाते समय बदलावों का ध्यान रखें।

